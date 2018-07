Dijon, France

Un bref entrainement qui a commencé à 10h00 ce mardi, au stade Gaston Gérard. Les joueurs ont souffert de la chaleur mais étaient visiblement heureux de se retrouver et de rejouer.

Il manquait seulement à l'appel le gardien de but islandais nouvellement recruté Rúnar Alex Rúnarsson, ainsi que Naïm Sliti et Oussama Haddadi tous les trois dispensés d'entrainement pour cause de participation au mondial. Ainsi que Dylan Bahamboula et Adam Lang qui sont actuellement en essai pour intégrer respectivement un club à Chypre et la Cluj en Roumanie.

C'est parti au stade Gaston-Gérard pour la première séance d'entraînement de la saison 2018/2019 ! #repriseDFCO#DFCOpic.twitter.com/dl2fIOl4q4 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) July 3, 2018

Dans les présents on notera le retour de Florent Balmont, toujours en convalescence après son opération pour une rupture du tendon d'Achille droit, en avril dernier. Il a bénéficié d'une séance de coaching personnalisée.

Lui restera en convalescence chez lui en Corée du Sud pour encore quelques semaines, mais Kwon Chang-Hoon qui s'est déchiré le tendon d'Achille au mois de mai, est venu dire bonjour à ses coéquipiers, perché sur ses béquilles. Il va être opéré ce mercredi.