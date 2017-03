Ligue 1 : les Verts à Dijon pour que la mayonnaise européenne prenne

Avant 3 semaines sans matches et une trêve internationale, l'AS Saint-Étienne affronte ce dimanche après-midi Dijon, l'un des plus courts déplacements de la saison pour les supporters, pour recoller aux places qualificatives pour la Ligue Europa. A vivre sur France Bleu dès 16h.

Il y aura besoin de soutien pour des Stéphanois au stade Gaston Gérard, eux qui sont plus que jamais dans le doute, incapables de s'imposer en Ligue 1 depuis plus d'un mois (le 12 février contre Lorient). Les concurrents à l'Europe commencent à prendre des précieux points d'avance alors qu'il ne restera que 8 rencontres à disputer après cette 30e journée de Ligue 1. Les Verts seront toujours privés de Tannane, Pogba, Pajot et Malcuit.

Les souvenirs du match aller

Les Dijonnais ont exprimé leurs regrets par rapport au match aller en assurant qu'ils auraient du s'imposer dans le Chaudron. Mais les Verts avaient égaliser sur un penalty heureux dans les arrêts de jeu par Nolan Roux. Des propos bourguignons qui n'ont pas plu à l'entraineur stéphanois Christophe Galtier : "Ils ne méritaient pas de perdre ici, ils ne méritaient pas ceci, cela... Il faut nous mettre de l'intensité parcequ'on ne répond pas à l'intensité... Il faut nous mettre des duels parcequ'on ne gagne pas les duels... Qu'ils continuent... Ce sont eux qui sont 17e..."

Beric vraiment de retour ?

Les Verts compteront cet après midi sur leur attaquant slovène Robert Beric. Buteur le week end dernier contre Metz, il peine à retrouver de la régularité. Est ce que cela crée chez lui un problème de confiance ? "Ce n'est pas que j'ai vraiment des doutes mais j'ai longtemps été blessé. Des fois je jouais un match et je me blessais. Donc je n'avais jamais de rythme. A cause de cela j'ai un peu perdu de la confiance mais j'espère maintenant que c'en est fini des blessures et que je vais trouver un nouveau souffle et mon rythme."

Le déplacement de l'ASSE à Dijon est à suivre sur France Bleu ce dimanche après-midi à partir de 16h pour l'avant-match et le coup d'envoi à 17h.