Ligue 1 : les Verts en quête de rachat croisent les vendus lillois

Le LOSC vit ses dernières heures sous pavillon français et dirigé par l'emblématique Michel Seydoux. Les Verts eux veulent réussir une deuxième partie de saison meilleure que la première. Lille-ASSE à vivre sur France Bleu Saint-Etienne Loire ce vendredi à 20h45.

Cinq jours après avoir décroché sa qualification contre Croix en 32e de finale Coupe de France, les Verts sont de retour dans le Nord ce soir. Ils affrontent Lille ce vendredi 20h45 en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Un duel entre deux formations qui n'ont pas réussi une première partie de saison emballante, conclue à la 9e place pour l'ASSE, à la 12e pour les Lillois.

Les Verts ont perdu leur deux derniers matches de championnat à l'extérieur et ils tacheront de mettre à profit leur semaine de travail et un rythme de matches plus tranquille que sur la fin d'année 2016. Ce sera un match particulier pour le club qui va être vendu à l'homme d'affaire luxembourgeois Gérard Lopez et la fin de l'ère Michel Seydoux. "Je l'appelle M. Seydoux" indique Christophe Galtier "car a mes yeux il aura été un grand président, un grand dirigeant de notre football".

Un déplacement détesté par l'ASSE

Pourtant Christophe Galtier connait bien ce club pour y avoir passé trois saisons entre 1987 et 1990. Mais rien n'y fait, le Losc est régulièrement l'un des poils à gratter des saison stéphanoises et les statistiques le prouvent. L'ASSE n'a pas réussi à s'imposer dans le Nord sur ses 12 dernières visites et est même repartie à 8 reprises avec une défaite dans les valises. Le dernier succès à Lille en championnat, c'était déjà il y a une éternité, il y a 19 ans, en octobre 1998. Cette saison, le Losc prend trois quarts de ses points à domicile mais il a un défaut sur lequel devront s'appuyer les Verts : il prend des buts à quasiment tous les matches sur sa pelouse.

Autre note positive : l'effectif lillois sera très amoindri entre les blessés et les joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les Verts ne se présentent pas non plus avec un effectif pléthorique. Les footballeurs stéphanois n’afficheront pas complets pour ce déplacement puisque Beric, Soderlund, Pajot, Tannane sont notamment forfaits, sans compter Saivet et M'Bengue partis à la Coupe d'Afrique des Nations.