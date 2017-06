Ligue 1 : les Verts vont connaitre le calendrier de la saison 2017-2018

Les fans des Verts vont connaitre ce jeudi le calendrier officiel de la saison de l'ASSE, quelques dates circulent déjà notamment celle du derby a priori le 5 novembre à Geoffroy Guichard. Mais au fait, comment est réalisé ce calendrier ?

C'est un jour très important pour les amateurs de football et donc pour les supporters de l'ASSE : la Ligue de Football Professionnel va dévoiler aujourd'hui vendredi le calendrier de la Ligue 1.

Pas facile de réaliser ce calendrier

C'est un vrai casse-tête alors la LFP se tourne depuis plusieurs saisons vers une société canadienne spécialisée, Optimal Planning Solutions. Une entreprise qui livre aussi en France les calendriers de la Ligue Nationale de Basket. Il y a des contraintes, géographiques et météorologiques. Exemple : au cœur du mois de janvier, on ne fait pas jouer deux fois de suite à domicile des clubs situés dans le quart nord est. D'ailleurs l'alternance entre les matches à domicile et les rencontres à l'extérieur est LE principe fondateur du calendrier, qui est malgré tout parfois mis de coté. Car d'autres facteurs entrent en jeu. Les demandes des diffuseurs par exemple : les grandes affiches ne sont quasiment jamais placées en aout, rarement en décembre et en janvier également pour espérer une bonne pelouse. Et puis il y a les vœux des clubs à prendre en compte. Commencer le championnat à domicile, se déplacer à une date précise pour éviter le doublon avec un autre événement ponctuel près du stade, ou dans le stade. Vous mélangez tout ça, vous laissez reposer quelques jours, et ça vous donne le nouveau calendrier de la Ligue 1.