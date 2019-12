Ligue 1 - Les Violets s'inclinent face à Strasbourg après un match fou à la Meinau (4-2) !

Ils y ont cru en ouvrant le score dès l'entame, mais les Toulousains ont été complètement dépassés en défense et n'ont rien pu faire face à l'attaque alsacienne. 7ème défaite consécutive pour le Téf, qui reste 20ème de Ligue 1.

Festival de buts à la Meinau, ce samedi 7 décembre entre Strasbourg et Toulouse pour la 17ème journée de Ligue 1 ! Mais à la fin, c'est l'adversaire qui gagne... C'est devenu une rengaine chez les Violets qui signent une 7ème défaite d'affilée en championnat. Score final : 4-2. Les hommes d'Antoine Kombouaré toujours lanterne rouge du championnat.

Le film du match

Ce sont les Violets qui attaquent d'entrée de jeu et ouvrent le score sur le premier corner toulousain, bonne reprise de Nicolas Isimat-Mirin (4ème). Mais la réponse strasbourgeoise ne se fait pas attendre avec le capitaine Lamine Koné (7ème). Après une entame de feu, Toulouse est submergé par les assauts du RCSA, avec la charge d'Adrien Thomasson, meilleur buteur alsacien (27ème). Les équipes retournent aux vestiaires sur le score de 2-1.

Début de deuxième mi-temps aussi folle qu'en début de rencontre, avec ce but dès la 48ème de Ludovic Ajorque pour Strasbourg, et la réaction immédiate de Wesley Saïd (50ème) ! Mais les choses se corsent pour des Toulousains complètement submergés en défense. Les Alsaciens terminent d'achever les Violets par Lebo Mothiba (76ème).

"J'ai honte d'avoir été sur le terrain"

Le coup de gueule de Baptiste Reynet, après la rencontre. "_Faut prendre conscience qu'on est en train de jouer avec nos carrières, il y a des gens derrières, des supporters des salariés du clu_b", explique le gardien du Téf "On est dans la merde et il va falloir se bouger le cul, sinon on y va malheureusement tout droit." évoquant la relégation en Ligue 2 qui menace Toulouse.

La défense : "inacceptable"

Antoine Kombouaré a voulu temporiser en quittant la pelouse de la Meinau, ce samedi soir. "Il n'y a pas le feu parce que les autres en face ne creusent pas l'écart." Mais le coach toulousain a souligné les énormes manquements en défense, et il le concède : "Je n'arrive pas à trouver les solutions pour le moment."

Prochain match, Toulouse-Reims samedi 14 décembre pour la 18ème journée de Ligue 1. À suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.