Ligue 1, Ligue 2, National : quel avenir pour les clubs des Pays de la Loire ?

Les championnats de football version 2019 / 2020 n'iront pas à leur terme. C'est ce qu'à décidé le gouvernement ce mardi 28 avril. Mais les instances du foot (LFP et FFF) ne se sont pas encore prononcées sur l'issue qu'il fallait donner aux championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National.

Édouard Philippe a sifflé la fin de la partie devant les députés de l'Assemblée national ce mardi 28 avril. Les championnats de football de Ligue 1, Ligue 2 et National ne reprendront pas. Alors, quelles sont les conséquences pour les clubs de la région des Pays de la Loire : Nantes, Le Mans, Laval et Cholet ?

Nantes reste en Ligue 1

Du côté du FC Nantes, il n'y a pas de stress ou d'enjeu. Les Canaris se maintiennent au plus haut niveau (13e place avec 37 points). Il n'y a pas de questions à se poser sur une possible qualification européenne par exemple. A l'issue de la 28e journée, le FC Nantes possédait un bilan mitigé avec 11 victoires, 4 nuls seulement mais 13 défaites (soit autant qu'Amiens 19e).

Le FC Nantes va vivre une 8e saison consécutive en Ligue 1.

L'ascenseur pour Le Mans FC ?

Le maintien, on ne connaît plus trop du côté du Mans FC. Habitués aux montées successives ces dernières années, les Manceaux pourraient cette fois subir la relégation. Le club sarthois est 19e et avant-dernier de son championnat de Ligue 2. En réalité, 18e ex-aequo avec Niort mais avec une moins bonne différence de buts.

Deux scénarios semblent possible : soit la Ligue de football professionnel (LFP) décide que c'est une saison blanche, alors rien ne bouge, pas de descente et pas de montée et Le Mans FC sauve sa peau en Ligue 2. Soit les instances se basent sur le classement du mois de mars pour effectuer les montées et les descentes. Et alors, le club sarthois devra repartir en troisième division la saison prochaine.

Quoi qu'il en soit, cette saison, difficile, a été marquée par un changement d'entraîneur. L'homme des montées jusqu'en Ligue 2, Richard Déziré a été remplacé fin février par Réginald Ray.

Le maintien pour Laval et Cholet en National

Pour le Stade lavallois, cette saison n'aura pas donné satisfaction. En terminant à la 10e, le club mayennais obtient son plus mauvais classement depuis près de cinquante ans (12e de troisième division en 1971) ! Totalement remaniée, l'équipe n'a jamais vraiment joué les premiers rôles dans ce championnat. Avec un nouvel entraîneur à sa tête, Olivier Frapolli, le Stade lavallois est une équipe finalement à sa place dans cette saison 2019 / 2020.

Enfin, le club du SO Cholet a aussi vécu une saison difficile. Alors que le club du Maine-et-Loire avait des ambitions de jouer le haut de tableau, il termine l'exercice à une très décevante 12e place avec seulement sept victoires en 25 rencontres.