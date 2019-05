Ligue 1 - Lille intraitable, cinquième défaite consécutive pour les Girondins de Bordeaux (1-0)

Sur une mauvaise série de 4 défaites en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux se déplaçaient ce dimanche chez des Lillois seconds du championnat et largement favoris. Sans briller, les Dogues ont assuré l'essentiel (1-0) face à des Bordelais qui ont encore cruellement manqué d'efficacité.

Bordeaux - France

Trois matchs avant la fin du championnat, et avant le déplacement compliqué à Lille, Bordeaux n'était toujours pas officiellement maintenu. Il suffisait d'un point aux Girondins pour être définitivement hors de portée de Caen et Monaco. Mais face à des Dogues sérieux et efficaces, Bordeaux a enchaîné une 5ème défaite en championnat (1-0).

Lille en mode diesel, Costil retarde l'inévitable

Face à des Lillois étonnamment timides, voire maladroits, Bordeaux se montre à son avantage dans le premier quart d'heure. Mais le manque d'efficacité devant la surface adverse ne permet pas de concrétiser la bonne entame de match et même ronronnant, Lille se montre dangereux dès que ses attaquants accélèrent. La première occasion franche est à mettre au crédit des Dogues mais Rémy et Bamba butent, coup sur coup, sur Benoît Costil (20e).

Encore une fois on se fait avoir comme des bleus sur un coup de pied arrêté!! — Bobby 33 (@Bobby33000) May 12, 2019

Le gardien bordelais ne peut que retarder l'ouverture du score. A la 27e minute, sur coup franc, Ikoné, très inspiré, pique son ballon par-dessus le mur bordelais pour trouver Loïc Rémy, qui reprend de volée (1-0). La jolie combinaison vient s'ajouter à la longue liste des buts encaissés par l'équipe de Paulo Sousa sur coup de pied arrêté, faiblesse récurrente des Girondins cette saison.

Public nombreux et belle ambiance au stade Pierre Mauroy. © AFP - DENIS CHARLET

Bordeaux ne renonce pas, Pablo voit rouge

Au retour des vestiaires, Bordeaux n'est pas avare d'efforts et pousse. Des deux côtés, les occasions restent rares. A la 58e, Mike Maignan empêche, du bout du pied, Jimmy Briand d'égaliser. Décidé à remuer son équipe, Paulo Sousa effectue ses trois changements entre la 63e et la 75e minute. Bordeaux ne parvient cependant pas à trouver la faille et va même finir le match à 10, après l'expulsion de Pablo, en position de dernier défenseur face à Pépé (88e).

Bravo Lille Bravo Christophe Galtier ! Tellement mérité cette 2ème place! Quel coach !! #LOSCFCGB — MichRacing {🏆} (@michelkempf) May 12, 2019

La courte victoire lilloise (1-0) assure aux Dogues leur place en Ligue des champions l'année prochaine, grâce à une différence de buts largement en leur faveur (+32, Lyon est à +15). Bordeaux, de son côté, est toujours à la recherche de son 10ème succès en Ligue 1...et du point qui assurerait définitivement le maintien.

Le film du match

13' - Poundjé centre dans la surface lilloise. Le portier Mike Maignan sort devant Youssouf, les deux joueurs se percutent. Le jeu est arrêté plusieurs minutes.

20' - Double occasion pour Lille et double arrêt de Benoît Costil, d'abord devant Rémy, puis sur la frappe qui suit de Bamba.

27' - Loïc Rémy inscrit le premier but de la rencontre, pour Lille, après une jolie combinaison avec Ikoné sur coup franc. 1-0.

45' - La frappe de Bamba est contrée par Koundé, Benoît Costil capte au sol.

58' - Mike Maignan s'interpose devant Jimmy Briand ! Sur le contre-éclair qui suit, Pépé manque le cadre, de peu.

76' - La frappe de Poundjé est contrée par un défenseur lillois.

88' - Carton rouge pour Pablo ! En position de dernier défenseur, il commet la faute sur Pépé à la limite de la surface bordelaise. Bien placé, le coup franc lillois ne donne rien.