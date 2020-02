Ligue 1 - Lille recrute au dernier moment le milieu Nicolas Gaitan

Dans les dernier instant du mercato hivernal, Lille a recruté ce vendredi Nicolas Gaitan. Le milieu argentin de 31 ans arrive libre et vient de s'engager pour six mois.

Lille, France

Finalement Lille a recruté cet hier sans doute à cause des mauvais résultats des dernières semaines et cette élimination en coupe de France face à Epinal. À quelques heures de la clôture du marché des transferts, le Losc a signé Nicolas Gaitan. Le milieu offensif argentin de 31 ans s'est engagé a dans le Nord pour les six prochains mois. Il portera le numéro 20.

Un joueur d'expérience

Lille est-il devenu un club pour relancer des joueurs. La question se pose après Renato Sanches, c'est un autre renfort en manque de temps de jeu qui signe chez les Dogues. Après Bocca Juniors en Argentine, le milieu a fait ses armes au Portugal avec le Benfica où il joue de nombreux matchs européens avant de signer en Espagne du côté de l'Atlético. Nicolas Gaitan est arrivé libre dans le Nord puisque son dernier club Chicago Fire l'a laissé partir.