Ligue 1 : Lille s’impose sur le fil face à Metz

Les Dogues ont longtemps buté sur une défense messine bien regroupée. En difficulté en première mi-temps, Lille a même tremblé. C’est finalement Luis Araujo qui a trouvé la faille en toute fin de rencontre (88e), sur un mouvement initié par Soumaré et Bradaric : « Je suis satisfait de la seconde période et notamment de l’apport des latéraux. On compte 7 points après 3 journées, c’est mieux que l’an passé. De ce point de vue, c’est très satisfaisant » confie Christophe Galtier. Sans être flamboyants, les Lillois engrangent les points avec ce deuxième succès en trois matchs.

La lumière vient du banc

Pourtant, tout n’a pas été parfait : « on les a bousculés, on aurait mérité de marquer en première mi-temps, même si la seconde période a été extrême y délicate », explique Vincent Hognon, le coach lorrain. Même si la victoire est là, on retiendra encore les difficultés des deux attaquants : Yilmaz et David, trop tendres, ils ne sont pas parvenus à être décisifs. Il a fallu la vivacité de Bradaric et Araujo pour prendre les trois points, et c’est bien là l’essentiel.