Ligue 1 : Lille sacré champion de France devant Paris et Monaco, Nantes barragiste

Lille est sacré champion de France de la saison 2020-20201 ! Le LOSC s'est imposé à Angers (2-1) pour décrocher le 4e championnat de son histoire dimanche lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Le club nordiste devance Paris et Monaco. Nantes est barragiste. Nîmes et Dijon sont relégués.