Ligue 1 | Lille-Toulouse : "Y croire jusqu'au bout"

Toulouse se déplace à Lille ce samedi soir (20 heures sur France Bleu Occitanie) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les Violets n'ont plus gagné depuis quatre mois et vont essayer de relever la tête face à la dernière équipe battue en championnat par les Toulousains.

C'était le 19 octobre dernier, contre Lille au Stadium (2-1). Une éternité. Plus de quatre mois que le Toulouse Football Club, cancre de la Ligue 1 avec 13 unités de retard sur le barragiste, cherche désespérément un succès en championnat.

Goicoechea dans les buts

Pour ce rendez-vous dans le Nord, c'est le gardien numéro 3 dans la hiérarchie Mauro Goicoechea qui sera dans les buts. Lovre Kalinic et Baptiste Reynet sont blessés.

Toulouse doit également faire avec la blessure de Kelvin Amian et les suspensions de Ruben Gabrielsen et Steven Moreira. Trois défenseurs en moins à disposition.

La décla de Denis Zanko : "Les chiffres ne plaident pas en notre faveur. C'est concret, factuel. L'écart avec le barragiste n'a jamais été aussi important, on ne va pas nier les évidences. Mais tant qu'il y aura le plus petit espoir de se maintenir, je vais y croire fermement et jusqu'au bout. La deuxième chose c'est que je ne vois pas d'autre solution que de se réfugier dans le travail. Le troisième chose, c'est que les joueurs n'ont pas lâché. Tant qu'il y aura de l'espoir et que mathématiquement ce sera encore possible, on aura des matches couperet à jouer tous les weekends."

