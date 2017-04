Ligue 1 : Loic Perrin prolonge son histoire d'amour avec l'ASSE jusque 2020

C'est officiel : Loic Perrin a prolongé son contrat avec l'AS Saint-Étienne jusqu'au mois de juin 2020. C'est 2 ans de plus pour le capitaine des Verts qui avait exprimé son impatience la semaine passée dans le journal L'Equipe car il ne voyait aucune proposition de contrat arriver.

On ne comptait plus depuis la semaine passée les démonstrations d'amour de la part des supporters pour celui qui incarne mieux que personne l'histoire et les valeurs du club et qui, à bientôt 32 ans, est bien parti pour réaliser l'intégralité de sa carrière sous le maillot vert. Loic Perrin c'est un intouchable, son coéquipier Vincent Pajot le qualifie d'"homme parfait". C'est le pilier sportif de l'ASSE pour son président Roland Romeyer. "Lors de certains matches où c'était compliqué, on l'a vu au four et au moulin, derrière devant ! Il va encore apporter beaucoup au club" estime celui qui le connait depuis 20 ans.

Il aura fallu tout de même que Loïc Perrin force sa nature en tapant du poing sur la table. "Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Mais du coup cela a permis d'aller vite" analyse le capitaine stéphanois qui devrait être Vert à vie. Une trajectoire à part. Une fidélité rare. Être l'homme d'un seul club "c'est une marque de confiance de la part du club et aussi du côté de Loïc qui montre qu'il a envie de progresser avec Saint-Étienne, de continuer l'aventure. C'est une belle histoire d'amour" pour son coéquipier Romain Hamouma. En 2020, ou un peu après, il faudra se reconvertir. Christophe Galtier le voit plus en directeur sportif qu'en entraineur. Il a pour cela "la connaissance du jeu, de la psychologie du joueur. Le respect de l'institution, du maillot et l'amour des supporters."