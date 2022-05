Ligue 1 - Lopez : "C'est triste de se dire que ce club pourrait descendre, mais si c'est le cas, je serai là "

Les semaines se suivent et se ressemblent. Les concurrents de Bordeaux, en premier lieu Saint-Etienne n'avancent plus en cette fin de saison. Problème, les Girondins eux aussi peinent à prendre des points. C'est donc un statu quo en bas du classement de Ligue 1 ce qui est loin d'arranger Bordeaux qui reste en position de relégable. Le président Gérard Lopez a pris la parole à l'issue de la défaite face à Nice (0-1). Partagé entre l'envie d'y croire et la fatalité de la réalité.

Que retenez-vous de cette défaite face à Nice ?

Gérard Lopez. On est encore en vie mathématiquement, parce que les concurrents perdent aussi. C'est hyper frustrant parce que l'on n'arrive pas à faire ce que l'on a à faire. On joue clairement avec la peur au ventre. On fait des semaines où les entraînements ne ressemblent pas au match. Même individuellement, on n'est pas à la hauteur parce que l'on est timoré, le ballon brûle les pieds. Quand on a une saison compliquée comme ça, il n'y a rien qui va et on prend un but après ce ricochet sur Tom (Lacoux). Il y a un penalty pas sifflé. Il reste plus beaucoup d'opportunités, celles qu'ils restent, il faut les prendre.

Quel est le sentiment dominant après ce match ?

Je suis triste. Pour les gens du club, les supporters, et même triste pour les joueurs. Ils n'ont pas lâché, mais quand on perd son foot, c'est compliqué. On le perd parce que c'est la tête, pas parce que l'on ne sait pas jouer. On a encore des opportunités, car les équipes devant nous ne gagnent pas non plus. On est en vie grâce aux autres. Il n'y a pas à aller leur taper dessus pour leur dire qu'ils ne sont pas au niveau, car ce n'est pas le cas. C'est la tête qui n'y est pas.

En cas de relégation en Ligue 2, vous serez toujours au club ?

Gérard Lopez. C'est triste de se dire que ce club pourrait descendre, mais si c'est le cas, je serai là. L'objectif, c'est de se maintenir et de continuer à bosser pour laisser Bordeaux là où il doit être. Je n'abdique jamais, quoi qu'il arrive. Honnêtement, j'aimerais que l'équipe ait la même vision des choses, on verra.