Ligue 1 - Lorient : trois matchs pour capitaliser, à commencer face à Bordeaux

Contre Bordeaux ce dimanche, à Strasbourg dans une semaine et face à Brest dans quinze jours : tel est le programme des Merlus jusqu'à la prochaine parenthèse internationale. Que des matchs face à des moins bien classés lors desquels les Lorientais ont clairement l'opportunité de créer l'écart avec le bas du tableau sur la route du maintien serein.

Les Merlus sont attendus sur le terrain de la confirmation

Battus sèchement à Marseille dimanche dernier, leur deuxième revers de la saison, les Lorientais sont aussi à la relance pour renouer avec une victoire qui les fuit depuis un mois. Opposé à des Girondins juste au dessus de la zone rouge et victorieux une seule fois cette saison, à Saint-Etienne, le FCL se doit aussi de ne pas gâcher. De ne pas galvauder les victoires de prestige obtenus à domicile contre Monaco, Lille et Nice, et le point pris à Lyon.

Ca ne veut pas dire que ce sont des matchs plus faciles

Lors des trois matchs à venir, les Merlus sont attendus sur le terrain de la confirmation face à des formations de leur calibre, celles qui disputent le même championnat qu'eux. "Ca ne veut pas dire que ce sont des matchs plus faciles" coupe Christophe Pélissier, "j'ai en exemple le match contre Clermont. C'est peut-être la rencontre où on a été le plus en difficulté dans le jeu depuis le début de la saison alors qu'on a reçu des grandes équipes" poursuit l'entraîneur du FCL.

Invaincus au Moustoir depuis dix matchs, ses joueurs ronronnent un peu en ce moment. A la fois en raison des blessures à tour de rôle devant : Grbic puis Moffi et désormais Laurienté. A la fois à cause des rotations contraintes au milieu : Abergel puis Lemoine, suspendus à tour de rôle, sont de nouveau tous les deux opérationnels.

Si on pense qu'on a besoin d'en faire un peu moins...

Christophe Pélissier étend lui la problématique au collectif. "Nous, on a besoin d'être à 100% à tous les matchs pour être performants. Si on pense qu'on a besoin d'en faire un peu moins parce que l'adversaire est moins huppé, on est tout de suite sanctionné. _On n'a pas de marge_. Et très peu d'équipes en ont". Après une dernière sortie mitigée contre Clermont à la maison, le FCL ne doit plus trop traîner en route afin de ne pas perdre les dividendes récoltés face aux cadors.