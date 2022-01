En échec à Lorient, l'attaquant Adrian Grbic prêté au Vitesse Arnhem

Adrian Grbic finira la saison 2021-2022 avec le club de Vitesse Arnhem, aux Pays-Bas, où il est prêté sans option d'achat. Plus gros transfert de l'histoire du FC Lorient, l'attaquant autrichien était globalement en échec depuis son arrivée à l'été 2020.

Alors que l'opération était dans les tuyaux depuis la fin de semaine dernière, elle est désormais officielle. L'attaquant du FC Lorient Adrian Grbic finira la saison 2021-2022 avec le club de Vitesse Arnhem, aux Pays-Bas, où il est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de l'exercice actuel.

Un plus gros transfert qui a fait flop

L'Autrichien de 25 ans, plus gros transfert de l'histoire du club avec une opération d'environ 10 millions d'euros et un salaire à six chiffres, était globalement en échec depuis son arrivée à l'été 2020 en provenance de Clermont, en Ligue 2, où il venait d'empiler 17 buts en une saison.

Seulement 5 buts en un an et demi dans un système où il ne trouve pas sa place

Peu à l'aise dans le système de jeu de Christophe Pélissier, il n'a totalisé que 15 titularisations lors des 52 matchs auxquels il a pris part. Pour seulement cinq buts, et un seul depuis le début de la saison actuelle lors de la défaite (1-2) face à Brest. Il est très souvent passé loin dans la hiérarchie des attaquants derrière Moffi, Wissa, Laurienté, ou même Hamel, Wadja, Diarra et Ouattara ces deux dernières saisons.

Sous contrat jusqu'en 2025

Ce prêt marque-t-il la fin définitive de l'histoire entre Adrian Grbic et le FC Lorient ? Ou sera-t-il un nouveau départ pour les deux parties ? Prêté sans option d'achat au club néerlandais, Adrian Grbic reviendra au FCL en fin de saison. Mais, sous contrat jusqu'en 2025, il restera à savoir s'il sera amené à demeurer dans le Morbihan ou si un transfert sera envisagé.