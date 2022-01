Ligue 1 : Diarra, Innocent et Laporte dans le groupe de Lorient pour aller à Nantes

En crise de résultats (15 matchs consécutifs sans victoire) et toujours cloué à la 18e place de barragiste, le FC Lorient se remplume progressivement. Après avoir enregistré le retour de Fabien Lemoine à Lille en milieu de semaine, il récupère cette fois le milieu offensif Stéphane Diarra, rétabli de blessure, et la recrue Bonke Innocent, désormais qualifié pour pouvoir jouer. Le défenseur Julien Laporte, après un deuil, est aussi opérationnel pour défier les Canaris demain.

Ni Lemoine, ni Diarra, ni Innocent ne débuteront

En revanche, Christophe Pélissier indique, ce samedi, "que ni Fabien Lemoine, ni Stéphane Diarra ni Bonke Innocent ne seront aptes à débuter. On est sur des oeufs vis à vis du mollet de Fabien, le risque est de le perdre jusqu'à la fin de la saison. Stéphane a repris cette semaine et nous connaissons sa fragilité physique. Bonke, lui, n'a pas joué depuis décembre et a ressenti une petite douleur aux adducteurs après les tests effectués. On verra sur la deuxième période". Thomas Fontaine, Redwan Bourlès et Théo Le Bris devraient eux sortir du groupe.

Terem Moffi conserve ma confiance

Par ailleurs, les tests de dépistage au coronavirus se sont révélés négatifs précise l'entraîneur du FCL, toujours en quête de solutions, notamment offensives, pour que le FCL reparte de l'avant. "Terem Moffi conserve ma confiance" commente Christophe Pélissier, à ce sujet, alors que l'attaquant nigérian n'a pas marqué depuis plus de quatre mois.