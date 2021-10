"Je retournerai vivre là-bas, après" : Julien Laporte, le plus Clermontois des Lorientais

"Le match aller ici est prévu le week-end des 2 et 3 octobre, le retour pour moi à Clermont début mars 2022". Alors que nous évoquions avec lui, il y a quelques semaines déjà, cette échéance, Julien Laporte avait déjà les dates en tête. Celles des retrouvailles entre le défenseur central du FC Lorient et le Clermont Foot, son club de toujours, celui où il a fait toutes ses gammes de l'adolescence au professionnalisme avant de prendre son envol vers le Morbihan à l'été 2019 en quittant le club auvergnat dont il était le capitaine.

Je suis les nouvelles du club, je regarde les matchs

"Ca fait partie des matchs qu'on a encore plus envie de jouer que les autres" confie-t-il au sujet de la rencontre fixée ce dimanche, "tout le monde sait que j'ai un fort attachement au Clermont Foot" n'élude pas Julien Laporte. "Je suis très heureux que le club ait accédé à la Ligue 1, il méritait de le faire en 2020 en même temps que nous ici à Lorient mais le championnat a été arrêté par la crise sanitaire. Au quotidien, je suis les nouvelles du club, je regarde les matchs, j'ai gardé pas mal de contacts et des amis à Clermont" égraine celui qui porte fièrement le n°15 dans le dos, celui du département du Cantal dont il est originaire.

A 26 ans, c'était un petit tournant de ma carrière

Mais c'est donc à Clermont, à partir de 2011 que Julien Laporte se forge comme footballeur. Avant l'envol à l'été 2019 après quatre saisons pleines en Auvergne, brassard de capitaine à la clé. Malgré le déchirement que cela représente. "Car je vais vivre là-bas, après. Il y a tout ma belle famille à Clermont, mes amis aussi. Mes parents ne sont pas loin. J'ai vécu dix ans à Clermont, j'y ai grandi. Petit, quand j'étais à Aurillac, on a toujours joué contre Clermont. Il y a toujours eu une relation. Mais, à 26 ans, c'était un petit tournant de ma carrière. Il fallait que je me trouve un nouveau challenge, de nouveaux défis et découvrir un nouvel environnement. Même si j'étais totalement épanoui à Clermont. Mais, il fallait se remettre en question, se confronter à autre chose."

Julien Laporte s'est imposé comme une évidence à Lorient

Un peu plus de deux ans plus tard, et alors qu'il vient de débuter sa troisième saison dans le Morbihan, quel bilan dresse-t-il ? "Je suis plutôt content, même si on a vécu un an et demi de crise sanitaire. J'avais choisi un projet où le but était d'intégrer rapidement la Ligue 1. Ca s'est fait dès la première année. L'an passé, j'ai fait 30 matchs en L1 même si on a eu un début compliqué collectivement avant que ça aille mieux. Cette année, il faut confirmer et continuer à grandir" continue le toujours très simple et abordable central qui fêtera ses 28 ans le mois prochain.

Personne n'est indéboulonnable

A Lorient, il s'est imposé comme une évidence, incontestablement l'un des premiers noms cochés sur la feuille de match de Christophe Pélissier. "Mais personne n'est indéboulonnable, il faut prouver à chaque match. Pour l'instant, mes performances sont plutôt bonnes. J'espère que ça va continuer" malgré trois pénaltys concédés et sur lesquels il admet devoir progresser, au moins pour deux d'entre eux. "Il faut maintenir ce niveau d'exigence et ne pas refaire les mêmes erreurs que l'an passé et ne pas accepter de trop subir et d'encaisser autant de buts que la saison dernière" continue le taulier de la troisième pire défense de l'élite l'an passé. "C'est aussi une revanche personnelle, là dessus, de montrer un meilleur visage en terme de statistiques".

Dimanche, sur le terrain, aucun attachement ne va tenir

A l'heure d'affronter Clermont, les téléphones n'ont pas spécialement chauffé. "On ne s'est pas trop écrit avec les gars de Clermont, j'ai discuté rapidement avec Yohann Magnin. Mais j'aurai plaisir à revoir tout le monde après le match dans le vestiaire, on boira un coup ensemble tranquillement". Mais, que les supporters lorientais soient rassurés. "Dimanche, sur le terrain, aucun attachement ne va tenir", Julien Laporte fera le boulot, qu'importe l'adversaire.

Mer ou montagne ?

"Rahh c'est compliqué. Ici, j'habite face à la mer c'est vraiment agréable. Après la montagne de chez moi manque un peu"

Île de Groix ou Puy-de-Dôme ?

"Puy-de-Dôme"

Fruits de mer ou Saint-Nectaire ?

"Saint-Nectaire, obligé ! Les fruits de mer c'est très bon, mais on peut en trouver un peu partout. Mais du Saint-Nectaire, on n'en trouve pas d'aussi bon ici"

Climat lorientais ou clermontois ?

"Climat lorientais pour l'été, je pense. L'été à Clermont, il fait vraiment chaud. Ici, c'est plus agréable, il y a la plage à côté et on profite. L'hiver, il pleut plus et il fait moins froid. Mais il n'y a pas de neige. Bon, je ne fais de sport hivernal. Mais quand même, ça manque. Donc hiver à Clermont"

Capitaine à Clermont ou titulaire indiscutable à Lorient ?

"Chaque chose en son temps. J'ai été capitaine à Clermont, maintenant je suis titulaire ici. Le plus important, c'est ce qu'il y a devant moi. Et devant moi, il y a Lorient. Clermont, c'est derrière. Donc titulaire indiscutable à Lorient"

Pascal Gastien ou Christophe Pélissier ?

"Joker ! Ce sont deux entraîneurs qui m'ont fait confiance. Pascal Gastien m'a relancé à Clermont dans un moment où c'était un gros tournant. Soit je ne continuais pas et j'allais vers des championnats de divisions inférieures, soit ça décollait. Christophe Pélissier est mon boss actuel et ça se passe très bien, lui aussi me confiance et c'est important"