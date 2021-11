Ligue 1 - Lorient : Monconduit seul retour, six absents pour le derby contre Rennes

Le FC Lorient ne pourra compter sur le retour que d'un seul élément pour la 15e journée de Ligue 1 contre Rennes dimanche. Si Thomas Monconduit est opérationnel, six joueurs restent absents dont Fabien Lemoine et Vincent Le Goff.

Toujours confronté à une hécatombe d'absences, le FC Lorient n'enregistre qu'un seul retour pour défier Rennes dimanche pour la 15e journée de Ligue 1. Ce vendredi, Christophe Pélissier confirme le retour de Thomas Monconduit.

Toujours six absents

Si le milieu de terrain est apte pour le derby, l'entraîneur du FCL devra toujours faire sans six éléments : les défenseurs Moritz Jenz, Jérémy Morel, Vincent Le Goff (blessés) et Jérôme Hergault (suspendu) manquent à l'appel, tout comme le capitaine et milieu Fabien Lemoine et le milieu offensif ou attaquant Stéphane Diarra, blessés. Enfin, appelé plusieurs fois avec les Merlus, le jeune milieu de la N2, Théo Le Bris, est lui aussi de nouveau opérationnel après avoir raté le déplacement à Angers.