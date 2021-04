Ligue 1 - Lorient humilie Bordeaux et reprend de l'air pour le maintien

Le FC Lorient est reparti de l'avant dans la course au maintien en Ligue 1. Ce dimanche, en cartonnant (4-1) un club de Bordeaux malade sur et en dehors du terrain, les Merlus reprennent de l'air en bas de tableau, à la faveur aussi de résultats favorables sur les autres terrains.

Wissa et Moffi, buteurs, et Chalobah, passeur, peuvent savourer ce net succès du FC Lorient contre Bordeaux

C'est ce qu'on appelle une belle journée. A quatre matchs de la fin de la saison régulière, le FC Lorient a vécu un agréable après-midi ce dimanche pour la 34e journée de Ligue 1. Il a d'abord explosé (4-1) un club de Bordeaux au bord du précipice sur le plan extra-sportif, et désormais encore un peu plus sur le plan sportif.

Trois buts en 25 minutes

Grâce à ce net succès en faisant le boulot en première période (Wissa sur un corner de Le Fée 18e, Moffi servi sur un plateau par Wissa après une récupération de Lemoine au milieu 20e, Moffi encore sur un long ballon de Chalobah dans le dos de la défense 43e) face à des Bordelais d'abord hors du coup. Puis trop loin, en deuxième période, pour revenir malgré un sursaut palpable. Moffi, sur un bijou (80e), a mis le 4e avant un but de Sissokho (83e) pour réduire la marque. Les Merlus se sont donnés un peu d'air dans la course au maintien après les revers à Lens (4-1) et Marseille (3-2).

Les joueurs m'ont bluffé sur les 30 premières minutes

"Non, ça ne sent pas encore bon pour le maintien" coupe illico Christophe Pélissier, "nous on a la barre des 40 points à l'horizon. On a fait un pas, c'est tout" rétorque l'entraîneur lorientais. "Il y a eu une très grosse performance en première période. Il y a eu 30 minutes de très très haut niveau. Les Bordelais avaient 10 défaites sur leur 12 derniers matchs. Il y a un manque de confiance chez eux, on avait décidé d'aller les chercher très haut. Cela a été fait à la perfection, les joueurs sont à saluer. Avec cet effectif, on est capable de faire beaucoup de choses. Ils m'ont même bluffé sur les 30 premières minutes".

Mention à Terem Moffi et son triplé. "Je ne m'arrêterai pas à la réussite d'un joueur; mais d'un duo avec Wissa. Un duo très performant, aussi parce que l'équipe a été très forte dans le pressing et le jeu de position".

on me parle des équipes derrière. Mais, quand on gagne, on veut aller attraper les équipes qui sont devant.

Lorient reprend de la marge sur la zone rouge

Les joueurs de Christophe Pélissier, avec ce sixième succès lors des huit derniers matchs joués au Moustoir, remettent une équipe supplémentaire dans la bagarre pour le maintien en revenant à un point au classement de Girondins en perdition (11 défaites lors des 13 derniers matchs). "On me parle des équipes derrière", reprend Christophe Pélissier, "mais, quand on gagne, on veut aller attraper les équipes qui sont devant. C'est ce que je dis aux joueurs".

Dans cette course pour sauver leur peau dans l'élite, les Merlus, toujours 17e, possèdent désormais quatre points d'avance sur Nantes et Nîmes. Les Canaris, victorieux à Strasbourg, remontent à la 18e place de barragiste. A égalité de points, mais à la différence de but, Nîmes, battu 2-1 à Lens, glisse à la 19e place. Dijon, qui a coulé à Rennes, est officiellement relégué en Ligue 2.

