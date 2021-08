Ligue 1 - Lorient : le défenseur Moritz Jenz s'engage cinq ans

Il est la deuxième recrue estivale du FC Lorient. Après Igor Silva, un deuxième défenseur s'engage avec les Merlus. A la veille de la fin du mercato, le FCL officialise l'arrivée de Moritz Jenz (22 ans) pour cinq ans.

Christophe Pélissier a son défenseur central

Dans un secteur qui a vu les départs d'Andreaw Gravillon et Trévoh Chalobah en fin de saison passée, et qui est actuellement décimé par les absences (blessures et suspensions), Christophe Pélissier attendait un renfort depuis plusieurs semaines. Le voilà entendu avec l'arrivée de l'Allemand qui évoluait à Lausanne.