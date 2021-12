Ligue 1 - Lorient : Le Goff de retour pour le PSG, Diarra absent trois semaines minimum

Un défenseur de plus pour Lorient pour le prochain match de Ligue 1 des Merlus, mercredi 22 décembre. Et ce n'est pas rien quand on sait qu'ils affrontent le leader du championnat, le Paris Saint Germain. Vincent Le Goff signe son retour après un forfait à Rennes à cause de douleurs aux cervicales.

Diarra absent plusieurs semaines

Les absents sont plus nombreux que les revenants. D'abord le milieu Stéphane Diarra qui est sorti sur blessure lors du match de Coupe de France contre Rennes samedi 18 décembre. Une lésion à la cuisse qui provoque une indisponibilité pour "trois ou quatre semaines minimum", indique l'entraineur Christophe Pélissier. Ensuite Samuel Loric a également une lésion à la cuisse, il a repris "individuellement mais pas collectivement", précise l'entraineur.

En défense toujours, Jérémie Morel fait des séances avec le groupe : "Je touche du bois mais je pense qu'il sera opérationnel dès la reprise", glisse Christophe Pélissier. Enfin Fabien Lemoine devrait lui aussi être de retour début janvier pour les entrainement, "en espérant que son mollet le laisse tranquille", conclut le coach.

Partir en stage pour relancer la deuxième partie de saison.

À noter que la reprise est actée pour le 29 décembre. Les Merlus cherchent un match amical pour début janvier avant de partir en stage dès le 4 aux alentours de Lille, prochain adversaire en championnat de France. "Pour casser la routine et relancer la deuxième partie de saison. C'est important d'avoir cette reprise athlétique avant le match contre Lille", indique l'entraineur des Merlus.