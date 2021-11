Ligue 1 - Lorient : Le Goff, Lemoine et Monconduit s'ajoutent à l'hécatombe, sept absents pour aller à Angers

Le FC Lorient s'avance avec un effectif décimé pour son déplacement à Angers dimanche pour la 14e journée de Ligue 1. Ce vendredi, Christophe Pélissier annonce les forfaits de Le Goff, Lemoine et Monconduit s'ajoutant aux quatre autres absents déjà connus.

Le FC Lorient devra composer avec pas moins de sept absents, dimanche, pour son déplacement de la 14e journée de Ligue 1 à Angers. Ce vendredi, Christophe Pélissier a fait le point sur l'état de ses troupes.

Le Goff, Lemoine et Monconduit aussi absents

Outre les absences déjà connues des défenseurs Moritz Jenz, Jérémy Morel (blessés), Jérôme Hergault (suspendu) et de l'attaquant Stéphane Diarra (blessé), l'entraîneur du FCL annonce aussi les forfaits sur blessure du défenseur Vincent Le Goff et des milieux de terrain Fabien Lemoine et Thomas Monconduit.

Une défense décimée

Avec quatre absents dans sa défense et deux au milieu de terrain, il sera contraint à une large et nécessaire recomposition d'équipe. Face à cette cascade d'absences, il indique que "un ou deux joueurs supplémentaires de la N2 encore jamais appelés seront là". En la matière, le FCL a pourtant déjà lancé Pétrot, Le Bris, Bourlès, Soumano et Ouattara cette saison.

Laporte et Laurienté reviennent

Malgré tout, dans le même temps, deux éléments de poids sont de retour. Julien Laporte, son patron en défense centrale, a purgé sa suspension et revient aussi d'une blessure à la cheville. L'attaquant Armand Laurienté, ménagé malgré tout de l'entraînement jeudi, "pourra faire un bout de match" selon le technicien du FCL.

Quand tu es coach avec autant d'absents, tu vis mal la situation

"Quand tu es coach avec autant d'absents, tu vis mal la situation" ne cache pas Christophe Pélissier, "tu voudrais avoir tout l'effectif et faire choix par rapport aux performances. On est dans le dur mais ce sera une opportunité pour ceux qui jouaient moins. A chaque problème, il faut trouver une solution".