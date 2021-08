Ligue 1 - Lorient : Loric de retour, alerte pour Le Fée, la défense "au bout du bout"

En déplacement à Lens dimanche pour la 4e journée de Ligue 1, le FC Lorient enregistre le retour dans le groupe du défenseur Samuel Loric, dans un secteur "au bout du bout" à cause des blessures et des suspensions selon Christophe Pélissier. Enzo Le Fée est lui victime d'une alerte à une cheville.

Dans quelle configuration se présentera la défense du FC Lorient dimanche à Lens pour la 4e journée de Ligue 1 ? La question reste entière ce vendredi à l'issue de la conférence de présence de Christophe Pélissier à deux jours du match des Merlus à Bollaert.

Christophe Pélissier évasif sur ses choix en défense

Confronté à une hécatombe entre les blessures (Morel, Lecoeuche, Mouyokolo) et les suspensions (Mendes, Hergault), l'entraîneur du FCL est resté très évasif sur ses choix à venir. Maintenir sa défense à cinq joueurs dans un système qui donne satisfaction depuis plusieurs mois, ou faire le choix d'une défense à quatre ? Lancer des défenseurs centraux sans expérience à ce niveau (Bamo Meité et Léo Pétrot arrivés pour évoluer avec la N2 dans un premier temps), ou s'assurer une forme de sécurité avec des joueurs rompus à ce niveau ? "Nous avons fini le match à Montpellier à quatre derrière, on l'avait aussi fait contre Nice l'an passé" dit en ce sens Christophe Pélissier.

Je suis inquiet, je le dis depuis un moment

Dans ce secteur, "où on est au bout du bout", il enregistre malgré tout le retour de Samuel Loric, rétabli de sa blessure, et qui a réintégré le groupe cette semaine. Mais il ne peut pas compter sur une éventuelle recrue, alors qu'après Jawad El Yamiq, c'est l'Allemand Moritz Jenz qui est désormais sur les tablettes. "Il n'y aura pas de nouveau joueur pour dimanche, je le constate comme vous. J'espère au moins un joueur en défense d'ici la fin du mercato. On est sur la corde raide au niveau de l'effectif, et encore plus en défense. C'est _un casse tête pour faire une équipe_. Je suis inquiet, je le dis depuis un moment, mais je pense avoir été entendu à ce sujet" poursuit-il alors qu'il doit faire face à une alerte pour Enzo Le Fée.

Coup à la cheville pour Enzo Le Fée qui ne s'est pas entraîné

Auteur de son premier but chez les professionnels à Montpellier, le jeune milieu du FCL ne s'est pas entraîné ce vendredi après avoir reçu un coup à la cheville jeudi. "Mais ça devrait rentrer dans l'ordre pour dimanche" selon l'entraîneur d'une équipe lorientaise de laquelle il attend une révolte après le match sans livrer à Montpellier.