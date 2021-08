Ligue 1 - Lorient : Morel et Ouattara absents pour le déplacement à Montpellier

"C'est un secteur où on est numériquement en difficulté, effectivement". Christophe Pélissier ne cache pas qu'il doit trouver des solutions en défense à l'heure du déplacement du FC Lorient à Montpellier dimanche pour la 3e journée de Ligue 1. Pas moins de quatre joueurs évoluant en défense sont absents pour aller défier les Héraultais. Cette semaine, Jérémy Morel s'est ajouté à la liste des blessés derrière en compagnie de Loris Mouyokolo, Quentin Lecoeuche et Samuel Loric. Victime d'une lésion aux adducteurs "Jérémy manquera au moins les deux prochains matchs" reprend le technicien du FCL.

6 joueurs pour 5 postes habituellement

Un secteur où il ne reste plus que six éléments valides pour une défense évoluant habituellement à cinq joueurs dont trois centraux. Thomas Fontaine, revenu d'une longue absence après une opération du talon d'Achille, pourrait donc retrouver une place de titulaire aux côtés de Julien Laporte et Houboulang Mendes. A moins que l'entraîneur lorientais, qui évolue avec cinq défenseurs depuis de nombreux mois dans un système lui donnant satisfaction, décide d'aligner une défense à quatre. Des choix sur lesquels il dit ne pas avoir encore tranché. "On décidera à l'issue de la séance de samedi".

Ouattara touché aux adducteurs

Alors que Quentin Boisgard est rétabli du Covid-19 et de nouveau apte, au contraire de Stéphane Diarra toujours blessé, Christophe Pélissier doit aussi composer sans Dango Outtara. Le jeune attaquant burkinabé, "lui aussi victime d'une lésion aux adducteurs" pourrait être absent une quinzaine de jours.