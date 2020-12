Ligue 1. Lorient - Rennes : des Merlus à l'heure du goûter pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais dispute son deuxième derby de la saison. Après la victoire contre Brest à domicile fin octobre, les Rouge et Noir se déplacent à Lorient ce dimanche après-midi, en espérant surfer sur leurs deux succès consécutifs contre Nice et Marseille.

Forts de deux succès consécutifs en Ligue 1, les Rennais se déplacent à Lorient ce dimanche à 17h. Face à des Morbihannais relégables, mais redoutables en contre-attaque, les hommes de Julien Stéphan devront confirmer leur regain de forme.

Julien Stéphan s'attend à une rencontre compliquée : "Comme pour chaque match de Ligue 1, j'imagine un match âpre, disputé. Ils n'ont pas été récompensés lors du dernier match à Paris, ils auraient pu mener à la mi-temps, même largement, qui a gagné 3-0 contre Nîmes à domicile, en étant très performants sur les transitions, sur les contre-attaques. Il faudra faire très attention à cette équipe, qui a des arguments, qui a beaucoup investi au mercato et qui n'a pas eu beaucoup de réussite depuis le début de saison. Comme chaque match de Ligue 1, ce sera une rencontre difficile." Dix-huitièmes de Ligue 1, les Lorientais ont perdu 10 rencontres cette saison, plus que toute équipe du championnat, à égalité avec Nîmes.

Lorient, de bons souvenirs pour Julien Stéphan

Le technicien breton a passé deux années à Lorient entre 2010 et 2012, en tant qu'entraîneur de l'équipe U17 des Merlus, avant de rejoindre le centre de formation du Stade Rennais : "J'ai beaucoup apprécié mes deux années là-bas. J'ai rencontré de belles personnes, avec qui je suis encore en contact. Ca fait partie de mon évolution, de ma construction, ça restera marqué. Maintenant, il y a eu énormément de changements dans ce club là, ce n'est plus le même que celui que j'ai connu à l'époque (...). Mais c'est un club qui m'aura forcément marqué, qui m'aura permis de me développer et d'apprendre un certain nombre de choses."

Dans le Morbihan, Julien Stéphan a notamment croisé la route de Christian Gourcuff. Il évoquait sa relation avec l'ancien coach de Rennes, Lorient et Nantes avant une rencontre face au rival de Loire-Atlantique la saison dernière : "C’est quelqu’un qui m’a forcément un petit peu inspiré à un moment donné parce que je l’ai côtoyé, parce que j’ai vécu à côté de lui, je l’ai regardé, j’ai observé ce qu’il faisait et la direction dans laquelle il voulait emmener ses équipes."

Un derby sans supporters est-il un vrai derby ?

Le Covid-19 prise toujours les stades de France de la présence des supporters. Alors, derby ou pas derby ce dimanche à Lorient ? Julien Stéphan : "Cette notion de derby, dans le contexte actuel, est différente, forcément un peu dégradée. Parce que les supporters ne sont pas là, et on fait ce métier là aussi pour partager des émotions avec nos supporters. Et comme il n'y en a pas, ça a forcément un sens différent." Les deux équipes ne se sont plus affrontées en Ligue 1 au Moustoir depuis le 29 novembre 2016. Les Merlus l'avaient emporté 2-1. Du côté de Lorient, 8 joueurs ont porté les couleurs rennaises par le passé : Nardi, Morel, Lemoine, Dombouya, Marveaux, Diarra, Lauriente et Hamel. A Rennes, Romain Salin et Julien Stéphan sont passés dans le Morbihan. De quoi donner tout de même un peu de sel à cette rencontre.