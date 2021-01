Ligue 1 : Lorient, un retour dans l'élite bien compliqué pour les Merlus

Les Girondins reçoivent Lorient ce samedi (21h) au Matmut Atlantique. Des Merlus qui vivent un retour en Ligue 1 bien compliqué. Après trois ans de purgatoire en Ligue 2, ils auraient sûrement espéré des retrouvailles plus paisibles avec l'élite. Mais avant cette dernière journée de la phase aller, les Bretons pointent tout simplement à l'avant-dernière place au classement avec 12 petits points en 18 matchs.

Lorient, c'est trois victoires, trois nuls et douze défaites cette saison. Les Merlus peinent surtout défensivement. Ils ont la deuxième plus mauvaise défense du championnat avec 36 buts encaissés. Cela fait une moyenne de deux buts pris par match. C'est beaucoup trop pour espérer mieux que leur classement actuel.

Même si le club a l'un des plus petits budgets de Ligue 1, c'est une petite surprise car Lorient peut compter sur un bon coach Christophe Pélissier et surtout a investi pas mal d'argent sur le marché des transferts l'été dernier pour se renforcer. Les Girondins ont donc une belle opportunité de rebondir face à cette équipe qui n'a plus gagné depuis quatre matchs.

Justement, côté bordelais, la victoire est obligatoire. Après le triste match nul ramené de Metz (0-0), il va falloir enfin gagner. Sinon, les Girondins risquent de s'enfoncer définitivement dans le ventre mou du championnat. Au niveau effectif, Hatem Ben Arfa est toujours forfait. Il a été rejoint à l'infirmerie par Mehdi Zerkane. Touché aux ischios, le milieu de terrain sera absent plusieurs semaines.

En revanche, Laurent Koscielny et Samuel Kalu devraient être titulaires après avoir fait leur retour en Lorraine. Une bonne nouvelle surtout en attaque où Jean-Louis Gasset compte énormément sur l'ailier nigérian en l'absence de Ben Arfa.