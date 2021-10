Ligue 1 - Lorient : une attaque en panne, une équipe au ralenti avant d'aller à Strasbourg

L'attaque de Lorient va-t-elle retrouver de sa superbe ? C'est un des enjeux du match du FCL à Strasbourg dimanche pour la 12e journée de Ligue 1. Alors que les Merlus n'ont plus gagné depuis quatre matchs, ils le doivent en grande partie à une efficacité en berne. Et pour plusieurs raisons.

Si le FC Lorient ne gagne plus depuis un mois et quatre matchs consécutifs, il le doit notamment à une attaque défaillante à l'heure de négocier un déplacement à Strasbourg dimanche pour la 12e journée de Ligue 1. Ce manque d'efficacité, ces derniers temps, s'explique par plusieurs facteurs.

Terem Moffi pèse moins

Auteur d'une saison remarquable et remarquée, avec 14 buts marqués l'an passé pour son premier exercice au FCL, Terem Moffi est actuellement dans une période plus délicate. "Chaque équipe est dépendante d'un ou deux gros joueurs. Nous, on est aussi dépendant de lui" n'élude pas Christophe Pélissier, son entraîneur, au sujet du Nigérian buteur seulement deux fois cette saison. Touché à une épaule contre Clermont, de retour la semaine dernière contre Bordeaux, il apparait plus emprunté depuis un mois. "Il a fait un très très bon début de saison et est peut-être un peu moins bien. Il y a eu sa blessure, ce n'est pas évident de revenir" continue le technicien du FCL, "ce n'est pas la seule explication, mais ça en est une".

A côté de lui, ça tourne beaucoup

Le tenir seul responsable des difficultés offensives actuelles serait injuste. L'attaque lorientaise manque de continuité dans ses hommes pour l'accompagner. Avec le départ de Yoane Wissa au mercato, Terem Moffi est associé désormais à Armand Laurienté. Le duo s'est d'abord un peu cherché avant de se trouver... mais voilà Laurienté blessé au psoas et absent pour le deuxième match d'affilée. Suppléant d'abord Moffi après sa blessure à l'épaule, puis Laurienté après sa blessure au psoas, Stéphane Diarra se trouve lui en délicatesse avec une cuisse après avoir pourtant amené sa vivacité et sa vitesse au front offensif morbihannais. Adrian Grbic, pour sa part, peine toujours à convaincre malgré une sortie intéressante contre Nice, suivie d'une blessure à la cheville. "Ils doivent s'adapter les uns par rapport aux autres" reprend Christophe Pélissier, "et notamment Terem par rapport au profil des autres". Les jeunes Dango Ouattara et Sambou Soumano, issus de la N2 et qui découvrent la L1, manquent eux encore d'expérience pour faire des différences en sortie de banc.

D'abord maximale, la réussite est devenue minimale

Il y a aussi la réussite devant le but. Froide, clinique, chirurgicale contre Monaco, Lille ou Nice à domicile, là voilà faible, chancelante pour ne pas dire absente comme ce fut le cas à Marseille ou contre Bordeaux. "Il faut qu'on soit absolument bien meilleur là dessus, on le sait" martèle Christophe Pélissier alors que son équipe n'a plus marqué dans le jeu courant depuis la victoire contre Lille (2-1) le 10 septembre.

Le FCL ne marque plus dans le jeu courant

Depuis, Monconduit sur un coup franc joué à deux contre Nice (1-0) ; Laurienté sur coup franc direct à Lyon (1-1) ; Laporte de la tête sur coup franc face à Clermont (1-1) ; Laurienté sur pénalty à Marseille (4-1) ; Laporte de la tête à la suite d'un corner joué à deux contre Bordeaux (1-1) ont scoré sur des phases arrêtées. La part des joueurs à vocation offensive y est d'ailleurs minime.

Troisième pire attaque ex aequo de Ligue 1

"On doit être meilleur dans notre utilisation des espaces sur les 30 derniers mètres" remarque Christophe Pélissier, avant de détailler. "Que ce soit dans nos avants dernières passes, dans nos dernières passes, dans la qualité de nos centres et dans la détermination qu'on doit avoir dans la surface pour marquer". Beaucoup d'aspects sont donc à améliorer pour une équipe qui fait figure, avant cette 12e journée, de troisième pire attaque ex aequo de Ligue 1 avec 12 buts inscrits, soit à peine plus d'un par match en moyenne.