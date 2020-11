Ligue 1 : Loris Benito, un Suisse encore beaucoup trop neutre aux Girondins de Bordeaux

Quelques joueurs bordelais jouent avec leur sélection ce mercredi, c'est le cas Loris Benito. Le défenseur Suisse se déplace en Belgique pour un match amical. Depuis son arrivée au club, il y a un peu plus d'un an, il continue d'être appelé par son sélectionneur malgré des prestations toujours très neutres avec les Girondins.

à lire aussi Girondins de Bordeaux : Jules Koundé au FC Séville, Loris Benito pour trois ans

Alors oui Loris Benito est quasiment tout le temps titulaire, que ce soit la saison dernière avec Paulo Sousa ou celle-ci avec Jean-Louis Gasset mais c'est surtout faute de concurrence. L'entraîneur portugais et maintenant l'ancien adjoint de Laurent Blanc ne font absolument pas confiance à Maxime Poundjé, sa doublure. Le Suisse évolue donc dans un certain confort. Son état d'esprit n'est pas à remettre en cause, il est irréprochable de ce côté. C'est même l'un des joueurs que l'on entend le plus sur le terrain. Reste que ces performances sportives, elles, ne sont pas à la hauteur d'un défenseur international.

Il y a tout de même une petite amélioration cette saison. S'il n'apporte toujours pas grand-chose offensivement, il est très solide sur le plan défensif. Il ne se fait pratiquement jamais passer en un contre un. D'ailleurs son sélectionneur a vu cela car en 2020, il est titulaire un match sur deux avec la Suisse alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Et ses derniers matchs face à l'Allemagne ou l'Espagne montrent qu'il peut élever son niveau. C'est d'autant plus frustrant pour les supporters bordelais quand on voit ses prestations avec les Girondins. Il est lié au club jusqu'en 2022.