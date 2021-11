Ligue 1 - LOSC : Garder le rythme européen face au FC Nantes

Vainqueur de Salzbourg mardi en Ligue des Champions, le LOSC a pris la première place de son groupe et vivra à coup sûr un printemps européen. Surmotivés et ambitieux sur la scène européenne, les hommes de Jocelyn Gourvennec semblent moins préoccupés par le championnat domestique. Le champion de France est 12e de Ligue 1 avant la 15e journée, et devra se reprendre face au FC Nantes qui n'a plus gagner à l'extérieur depuis le 19 septembre dernier.

La décla : "L'exigence et la concentration sont fondamentales"

Jocelyn Gourvennec cherche des solutions au manque de constance et de régularité de ses joueurs en ligue 1. Le LOSC pêche en effet à ce niveau en championnat, et s'est fait reprendre après avoir mené lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Point positif : Mardi, le LOSC a subit en fin de match, mais n'a pas craqué. De bonne augure pour affronter Nantes ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le joueur à suivre : José Fonte

Le capitaine lillois a été élu homme du match mardi en Ligue des Champions, performance à souligner quand les statistiques et buts ont tendance à désigner les joueurs à vocation offensive. A trois semaines de souffler ses 38 bougies, l'International portugais fait parler son expérience auprès de son compatriote et International espoirs Tiago Djalo. Il pourrait d'ailleurs voir revenir Sven Botman à ses côtés lors du prochain match, qui est de retour à l'entraînement collectif. Djalo pourrait basculer sur le côté droit, Celik étant suspendu pour le déplacement à Rennes.

La stat' : Jonathan David, Monsieur 50% !

La recrue la plus chère de l'histoire du LOSC est en pleine forme depuis le début de saison, et marque la moitié des buts de son équipe. Sur les 23 réalisations lilloises depuis le début de saison, 12 ont été inscrite par l'attaquant canadien. Meilleur buteur du championnat avec 10 buts (Laborde et Gouiri le suivent à 8), David est clairement devenu le leader d'attaque du champion de France, et justifie au fil des buts qu'il marque, le prix de son transfert.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La compo France Bleu Nord

Grbic - Celik, Fonte (c), Djalo, Reinildo - Ikoné, André, Sanches, Bamba - David, Yilmaz