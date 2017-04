Ligue 1 : Lucien Favre le Toulousain

Lucien Favre va retrouver Toulouse. L'entraîneur de l'OGC Nice a joué pour le TFC lors de la saison 1983-1984, sa seule saison en France en tant que professionnel. Le technicien suisse est heureux de retourner dans la ville rose à l'occasion du match du Gym en Ligue 1 ce dimanche après-midi (15h).

C'est un peu comme un retour à la maison. Lucien Favre retourne à Toulouse ce dimanche. Il va retrouver le Stadium pour la première fois depuis 33 ans confiait-il en début de semaine au site officiel de l'OGC Nice. "J'y suis passé au début des années 2000 alors que j'allais en Espagne" explique le technicien suisse. Mais le stade du TFC, Favre n'y a pas remis les pieds depuis son passage dans l'hexagone.

La ville rose reste une expérience à part dans la carrière de footballeur de l'actuel entraîneur du Gym. Il y a joué sa seule saison hors de Suisse disputant 35 matches (7 buts). "C'était magnifique, ce sont de bons souvenirs se remémore Lucien Favre. J'ai toujours des contacts avec d'anciens toulousains... Jean-François Domergue, Laurent Roussey et le coach Daniel Jeandupeux."

Joueur, Favre était déjà tourné vers le collectif

La réussite de Lucien Favre à la tête de l'OGC Nice a suscité l'intérêt des médias cette saison. De nombreux reportages lui ont été consacré. Et des images d'archives, lorsque Favre portait le maillot violet, ont été diffusées. Des interviews d'époque aussi : "Je suis avant tout un joueur qui est collectif et qui joue pour l'équipe". C'est ce que demande aujourd'hui encore Lucien Favre à ses joueurs qui sont assurés de terminer sur le podium, mais qui sont toujours dans la course au titre en Ligue 1.