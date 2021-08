Ligue 1 - Ludovic Ajorque (Strasbourg) : "Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts"

Première ratée en Ligue 1 pour le Racing, qui s'est incliné logiquement ce dimanche 8 août 2 à 0 face à Angers, devant 23.250 spectateurs dans un stade de la Meinau à nouveau plein. Malgré de bonnes intentions, les Strasbourgeois se sont heurtés à un mur et ne sont quasiment jamais parvenus à être dangereux. Le SCO a été en revanche très efficace et a marqué deux fois après la pause, grâce à Ismaïl Traoré (57ème minute) et l’ancien Strasbourgeois Stéphane Bahoken (81ème minute).

LES DECLAS :

L'entraîneur du Racing Julien Stéphan : "On est forcément déçus de débuter de cette manière-là. C'est la réalité de la compétition. Angers a été meilleur que nous dans les deux surfaces de réparation. C'est une équipe qui a été plus agressive que nous et meilleure dans les duels à la récupération du ballon sur les ballons importants. C'est une autre intensité et une autre adversité que les matchs de préparation. Ils ont été costauds et on n'a pas pu valider nos quelques temps forts. Ce n'est que le tout début du championnat. Le chemin est encore long et on a beaucoup de travail à faire".

L'attaquant strasbourgeois Ludovic Ajorque : "On était tous frustrés, on avait envie de bien faire aujourd'hui, c'était le retour du public. On a vu comment il nous encourageait, même quand on était menés. On a eu des bonnes intentions, mais Angers a été plus efficace que nous. Il y a un nouveau coach, de nouvelles méthodes, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. On va continuer à travailler toute la semaine pour essayer de faire des bons matchs le week-end".

L'ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L'HOMME DU MATCH :

Il est clairement angevin. Le défenseur central Ismaïl Traoré a régné sur la rencontre, gagnant quasiment tous ses duels avec les attaquants strasbourgeois. Le capitaine du SCO a couronné sa prestation en ouvrant avec opportunisme le score de la tête (57ème minute).

Personne n'est vraiment sorti du lot côté strasbourgeois. Pour son retour à la Meinau, 13 ans après, Kevin Gameiro entré à l'heure de jeu, n'a eu aucun ballon correct à exploiter.

LA STAT :

Le Racing reste sur six matchs de Ligue 1 sans victoire à la Meinau (1 nul et 5 défaites). La dernière victoire, c'était contre Monaco le 3 mars 2021.

LE RESUME AUDIO DU MATCH :