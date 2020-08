Ligue 1 : Lyon domine Dijon, deux rencontres au programme ce samedi

Après une première journée perturbée par l'épidémie de coronavirus et la Ligue des Champions, la deuxième journée de Ligue 1 ce week-end devrait se dérouler plus calmement. Seule la rencontre entre le PSG et Lens a été reportée au 10 septembre, à la demande du club parisien. Les joueurs avaient besoin de se reposer après leur épopée en Ligue des Champions.

Entrée en fanfare pour l'OL

Les Lyonnais ont bien débuté leur saison 2020-2021 avec un beau succès vendredi soir face à Dijon, 4 buts à 1. Archi dominateur mais longtemps inefficace, l'OL a été surpris par un but d'Aurélien Scheidler (13e) avant de renverser le match en six minutes, grâce à Depay (39e sp, 45e+1) et un but contre son camp de Lautoa (45e), puis d'enfoncer le clou avec un deuxième pénalty de Depay (66e).

Deux rencontres sont au programme ce samedi : Rennes accueille Montpellier à 17h, ensuite Strasbourg reçoit Nice à 21h. Six matchs se joueront dimanche. A 13h, Lille se déplace à Reims. Ensuite, à partir de 15h, vous pourrez suivre Reims-Lille, Metz-Monaco, Nantes-Nîmes, Angers-Bordeaux et Saint-Etienne - Lorient. A 21h, Brest accueille l'Olympique de Marseille.

