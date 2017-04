Ligue 1 | A Lyon, le FC Lorient confirme son regain de forme de manière éclatante

Le FC Lorient a enregistré une troisième victoire consécutive en Ligue 1, en l'emportant 4-1 à Lyon, au Parc OL. Il poursuit sa remontée au classement, et se retrouve 18e, à égalité de points avec le 17e.

Ce FC Lorient là est définitivement imprévisible. Donnés pour mort à la mi-temps de la 30e journée, les Merlus sont tous près de quitter la zone rouge à l'issue de cette 32e journée de Ligue 1.

A Lyon, au Parc OL, le FCL l'a emporté 4-1 grâce à la grosse prestation de ses leaders offensifs : Waris a égalisé peu avant la mi-temps, (42e) Marveaux a donné l'avantage à son équipe peu après la pause (49e), et Moukandjo a tué les match grâce à un doublé (74e et 81e).

Le début de match fut pourtant compliqué. D'ailleurs Tolisso avait ouvert le score à la 28e minute pour Lyon. A noter que c'est la première fois que l'OL encaisse autant de but chez lui, depuis qui a quitté le stade de Gerland.

Casoni : "Nous dégageons une autre attitude"

Bernard Casoni a apprécié : "Nous savions que nous aurions beaucoup d'occasions. L'égalisation nous a donné confiance avec un très beau but de Majeed. Puis nous avons livré une très bonne seconde période et notre gardien Benjamin Lecomte a été déterminant. Nous avons dégagé de la solidité. Nous dégageons une autre attitude. Ce qui est encourageant, c'est le pressing exercé pour aller chercher le troisième but. L'équipe avait envie de le marquer. Il faut rester mesuré autant dans la victoire que dans la défaite. Rien n'est fait et il y aura lutte jusqu'au bout pour le maintien. Il faut continuer dans cette attitude."

Au classement, le FCL gagne une place et se retrouve 18e et barragiste. Mais Lorient compte exactement le même nombre de points que Nancy, 17e grâce à sa victoire (3-0) sur le Stade Rennais. Les Merlus enchaîneront avec un second déplacement consécutif, lors de la 33e journée, à Montpellier.