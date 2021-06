Ligue 1 - "Ma motivation première, c'est le projet" dit Olivier Dall'Oglio le nouvel entraîneur de Montpellier

"Reprise pluvieuse, reprise heureuse", a lancé le président du Montpellier Hérault. Les orages étaient la seule ombre au tableau ce lundi au centre d'entraînement à Grammont. Les joueurs se sont pliés aux traditionnels tests PCR et autres formalités. De son côté Laurent Nicollin a officiellement présenté à la presse le nouvel entraîneur du MHSC. À 47 ans, Olivier Dall'Oglio, natif d'Alès dans le Gard, arrive de Brest où il entraînait le club la saison dernière en Ligue 1.

"Ça été assez rapide pour décider", reconnaît Olivier Dall'Oglio. "C'est peut être le bon moment avec cette période délicate économiquement pour valoriser le centre de formation. Ma motivation première a été le projet. Le contact humain m'a aussi intéressé", ajoute le coach monteplliérain.

Le nouvel entraineur du Montpellier Hérault Olivier Dall'Oglio © Radio France - Romain Berchet

Quel mercato ?

Laurent Nicollin et Olivier Dall'Oglio n'ont pas caché qu'il y aura des départs cet été au Montpellier Hérault. Le premier a été officialisé peut de temps après la conférence de presse en ce qui concerne Damien Le Tallec. Le nouvel entraîneur du MHSC a confirmé que la priorité de l'été est de recruter en défense. Un secteur à reconstruire après les départ de Vitorino Hilton et Daniel Congré. "On recherche des garçons avec une certaine maturité à ce poste, au moins un", dévoile Olivier Dall'Oglio.

Côté arrivé, le président du Montpellier Hérault confirme que le retour à la Paillade de Younès Belhanda semble fortement compromis. "Il y a eu des échanges mais pour le moment je n'ai pas pu le signer pour qu'il soit là à la reprise", explique Laurent Nicollin. La situation économique avec la baisse des droits télé, l'absence de public dans les stades rendent cette arrivée compliquée financièrement.

Un entraîneur basé sur l'humain

Même s'il ne veut pas parer de "méthode Dall'Oglio" à proprement parler, le nouvel entraîneur du Montpellier Hérault a esquissé son fonctionnement au quotidien avec son groupe. De nombreux jeunes devraient intégrer le groupe pro. "Il y aura énormément de travail individuel avec ces jours là notamment avec la vidéo. Titulaires ou non, nous allons être très proche des joueurs, c'est de l'humain. Pendant la période de préparation il y en a pas mal qui seront jugés", détaille Olivier Dall'Oglio.

Olivier Dall'Oglio l'entraîneur du Montpellier Hérault avec le président du club Laurent Nicollin © Radio France - Romain Berchet

Quelle ambition ?

C'est sans doute la partie où le coach pailladin est resté le plus prudent. "On a envie de faire mieux que la saison d'avant. Les joueurs ont fleurté avec l'Europe la saison dernière, ils ont envie. Donc si on peut y aller on va y aller", concède Olivier Dall'Oglio.

"Montpellier a fait une belle saison l'année dernière avec un jeu attractif, il se passait toujours quelque chose. Ça me plait. Il faut maintenant consolider derrière pour être plus fort" - Olivier Dall'Oglio