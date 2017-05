Ligue 1 | Maintien, barrages, descente ? Vivez FC Lorient - Girondins de Bordeaux avec France Bleu Breizh Izel

Le FC Lorient vivra-t-il une douzième saison de suite en Ligue 1 ? Réponse à partir de 21 heures. Même un match nul contre Bordeaux pourrait permettre de se maintenir.

Lorient retient son souffle ! Jamais le FC Lorient n'a été si proche d'un retour en Ligue 2 depuis qu'il a quitté ce niveau, en 2006. Les Merlus attaquent en effet la dernière journée de cette saison 2016/2017 de Ligue 1 à la 18e place. Celle de barragiste.

Les cas de figure

Pour autant, tout est encore envisageable avant cette rencontre face à Bordeaux :

Si le FC Lorient l'emporte, et si Caen ne gagne pas à Paris, les Merlus se maintiendront .

. Même un nul pourrait suffire , mais il faudrait alors que Malherbe perde au Parc des Princes, et que Bastia ne l'emporte pas à Marseille.

, mais il faudrait alors que Malherbe perde au Parc des Princes, et que Bastia ne l'emporte pas à Marseille. En revanche, en cas de défaite, le FCL serait en grand danger ! Il faudrait alors deux défaites de Bastia et de Nancy (face à Saint-Etienne) pour assurer les barrages.

Le mieux est donc de gagner. Même si Lorient s'avance, encore une fois, sans Moukandjo et Marveaux. Son meilleur buteur et son meilleur passeur. Ciani est également absent en défense centrale. Pour permettre à son groupe de se concentrer, Bernard Casoni l'a emmené au vert pendant deux jours, en milieu de semaine, à Arzon.

Bordeaux rêve d'Europe

Mais gagner ne sera pas aisé. Bordeaux, 6e, rêve encore de la 5e place. La dernière qualificative pour l'Europa League à cette heure. Et son gain passe impérativement par une victoire. L'équipe de Jocelyn Gourvennec est en belle forme. Elle se classe troisième de la phase retour, et seuls Monaco, le PSG et Nice l'ont battue en 2017.

Vivez FC Lorient - FC Girondins de Bordeaux sur France Bleu Breizh Izel, dès 21 heures avec les commentaires de Thomas Lavaud et Loïc Druon. Ou vivez le match sur francebleu.fr grâce au player ci-dessous.