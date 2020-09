Ligue 1 : mais qu'arrive-t-il à Ui-jo Hwang, l'attaquant coréen des Girondins de Bordeaux ?

Qu'arrive-t-il à Ui-jo Hwang, l'attaquant coréen des Girondins ? Depuis le début de la saison, il erre sur les terrains de Ligue 1. Le club pourrait même lancer bientôt un avis de recherche si cela continue. Il faut dire qu'on ne reconnaît plus Ui-jo Hwang. Celui qui a réalisé une bonne première saison sous le maillot des Girondins avec six buts et deux passes décisives court la plupart du temps dans le vide depuis un mois.

à lire aussi Ligue 1 – Un premier partenaire en Asie pour les Girondins de Bordeaux

Lui qui est d'habitude si accrocheur... n'accroche plus rien en match ! Que ce soit les adversaires ou le but alors qu'il a pourtant une excellente frappe de balle. Si son état d'esprit reste irréprochable, le problème est peut-être physique. Le Coréen n'a pas vraiment arrêté de jouer depuis presque trois ans. D'ailleurs, quand il avait eu une coupure de trois semaines en janvier dernier pour cause de service civique, il était revenu en pleine forme. Enfin, il n'a pas vraiment coupé pendant le confinement car il a dû effectuer son service militaire.

Pourtant, il continue d'avoir la confiance de Jean-Louis Gasset. Et c'est peut-être ce qui peut paraître le plus surprenant car en plus en attaque l'entraîneur bordelais a fait un peu tourner. Alors oui, Ui-jo Hwang a fait une passe décisive à Angers mais c'est un peu tout pour le moment. D'autres ont montré au moins autant que lui voire mieux depuis le début de la saison, on pense à Josh Maja sur le banc depuis deux matchs ou Samuel Kalu, buteur à Lens. Le Coréen va vite devoir se réveiller pour conserver sa place et surtout, aider les Girondins car ils en ont bien besoin.