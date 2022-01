Ligue 1 : malgré de nombreux absents, le FC Metz veut prendre sa revanche contre Strasbourg

Ce dimanche 9 janvier, à l'occasion de la 20e journée de la Ligue 1, c'est le match retour du derby de l'Est : le club à la Croix de Lorraine, largement battu à l'aller à la Meinau, accueille, le Racing Club de Strasbourg. Coup d'envoi à 15 heures.

Rien de tel qu'un bon vieux derby pour débuter 2022 ! Ce dimanche, à l'occasion de la première journée de la phase retour de la Ligue 1, le FC Metz, invaincu en championnat depuis deux matchs, reçoit le Racing Club de Strasbourg. A l'aller, les Grenats avaient été sèchement battus par le voisin alsacien (3-0).

Une équipe messine new-look pour ce début d'année

Pour commencer la deuxième partie de cette saison, le FC Metz est privé de sept joueurs qui vont participer, au Cameroun, à la Coupe d'Afrique des Nations : les Algériens Farid Boulaya et Alexandre Oukidja, l'Ivoirien Habib Maïga, le Malien Kiki Kouyaté, le Marocain Sofiane Alakouch, le Sénégalais Pape Matar Sarr, et le Tunisien Dylan Bronn. Parmi eux, six sont quasiment des titulaires indiscutables.

L'infirmerie messine accueille aussi, depuis plusieurs semaines, le défenseur Matthieu Udol et milieu de terrain Kévin N'Doram.

L'épidémie de coronavirus a aussi impacté le club à la Croix de Lorraine : Nguette, Yade et Joseph ont été récemment contaminés.

En revanche, la dernière recrue hivernale, le défenseur Jean-Armel Kana-Biyik, est qualifié pour le match de dimanche. Il devrait être aligné en défense avec le Brésilien Jemerson.

Le Racing cartonne !

10e au classement à l'issue de la phase aller, Strasbourg, qui totalise jusqu'ici sept victoires, 5 nuls et 6 défaites, s'appuie notamment sur une attaque redoutable.

Avec 34 buts inscrits, le Racing dispose de la deuxième attaque du championnat. Ludovic Ajorque a déjà marqué à 9 reprises et l'ancien Messin Habib Diallo, 8 fois. Mais l'international sénégalais sera absent ce dimanche. Il participe, lui-aussi, à la CAN.

Le Racing, pour ce derby, sera privé de ses supporters. Par arrêté préfectoral, ils ont été interdits de déplacement.

FC Metz - Racing Club de Strasbourg, 20e journée de la Ligue 1, coup d'envoi, ce dimanche 9 janvier à 15 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, dès 14h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Thomas Lavaud.