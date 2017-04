Ligue 1 : malgré l'interdiction de déplacement, des supporters de l'ASNL à Metz pour le derby

A quelques heures du derby lorrain entre le FC Metz et l'AS Nancy Lorraine, il reste encore des billets à vendre. Malgré l'arrêté préfectoral interdisant leur venue, de nombreux supporters nancéiens garniront les tribunes de Saint-Symphorien.

A quelques heures du derby lorrain entre le FC Metz et l'AS Nancy Lorraine, il y a déjà une certitude. Le stade Saint-Symphorien de Metz ne sera pas plein pour ce match de la 35e journée de Ligue 1 entre deux clubs à la lutte pour le maintien. Entre un contexte tendu, une affiche sportive pas forcément exceptionnelle et des tarifs critiqués en Moselle, environ 20.000 places ont été vendues sur 26.000. Mais dans les tribunes, malgré l'arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters de l'ASNL, il y a aura quand même des fans du club au chardon.

Parmi ces Nancéiens, il y a ce supporter de 22 ans, dont on ne donnera pas le nom. Il va vivre son 2e derby à Saint Symphorien, après celui de 2013 marqué par les incidents. Un abonné à Picot, surpris lui même de pouvoir s'acheter un billet il y a plusieurs semaines :

Depuis, la donne a changé. Le préfet de Moselle a pris un arrêté pour interdire le déplacement aux supporters nancéiens. Mais pas question pour ce passionné de renoncer :

Je sais qu'il y a des risques, que je me mets en danger quand même. Personnellement, ça ne me fait pas peur. J'ai plus peur pour ma voiture immatriculée 54 [...] Il va falloir se faire très discret. Si Nancy met un but, il faudra rester assis, contenir sa joie.