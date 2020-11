Ligue 1 : malgré les absences, le FC Metz veut contre Brest, réaliser un match plein !

Les anciens promus se retrouvent. En mai 2019, le FC Metz était sacré champion de Ligue 2 devant le Stade Brestois. Dix-huit mois plus tard, les deux formations se retrouvent ce dimanche au Stade St Symphorien, à l'occasion de la 12e journée de la Ligue 1. Coup d'envoi à 15 heures

Le FC Metz et le Stade Brestois sont dans une bonne période. Les Grenats sont invaincus depuis la mi-septembre et ils restent sur quatre victoires et quatre nuls en championnat, dont le dernier a été acquis dimanche dernier à Nantes (1-1). Les Bretons, eux, viennent de remporter leurs deux derniers matchs, avec des prestations remarquées contre Lille (3-2) et St Etienne (4-1). " Attention ", prévient coach Antonetti, " c'est une équipe en net progrès depuis un mois ! ".

Udol, Tchimbébé, Pajot et Maïga forfaits

Le FC Metz sera privé, ce dimanche, de plusieurs joueurs majeurs : Vincent Pajot souffre toujours du tendon d'achille, Habib Maïga a une petite déchirure à la cuisse et Matthieu Udol s'est blessé, ce vendredi, à l'entraînement, tout comme Warren Tchimbébé, lors de la séance de samedi ! " Cela commence à faire beaucoup ", a réagi avec beaucoup d'amertume, le technicien corse.

En revanche, Frédéric Antonetti, enregistre le retour de Fabien Centonze, qui a purgé dimanche dernier son match de suspension. Après une longue indisponibilité, le jeune milieu de terrain, Boubacar Traoré, est aussi convoqué dans le groupe.

Fabien Centonze, du grenat au bleu ?

Dimanche dernier, il a manqué son premier match avec le FC Metz, depuis son arrivée durant le mercato estival 2019. Fabien Centonze est devenu l'un des hommes forts du collectif grenat. Le défenseur de 24 ans est le joueur de Ligue 1, qui réalise le plus d'interventions (50). C'est aussi l'arrière du championnat qui a réussi le plus de dribbles (16). Derrière ses statistiques, l'ancien Lensois a beaucoup progressé défensivement.

Son entraîneur Frédéric Antonetti est persuadé qu'il pourrait avoir un avenir en Bleu ! Lors de son arrivée en 2019, le technicien corse avait d'ailleurs utilisé cette argument pour le convaincre de signer au FC Metz.

Penses-tu que tu pourras jouer en équipe de France ? Mais, vous êtes fou, coach !

Dans le rétro : des pirates et une voix aïgue !

En mai 2019, à l'occasion de la 38e journée de la Ligue 2, le FC Metz accueillent le Stade Brestois, pour une rencontre qui s'annonce très festive. Les Grenats veulent fêter leur titre de champion et les Bretons ont célébré toute la semaine leur montée en Ligue 1.

Les finistériens font d'ailleurs une entrée remarquée au stade, en étant déguisés en pirates et en écoutant du Patrick Sébastien.

Après la rencontre remportée par le FC Metz, 1 à 0, grâce au 26e but en championnat de Habib Diallo, Victorien Angban met l'ambiance à St Symphorien. D'une voix aïgue, il lance le célèbre : " ici, c'est Metz ".

FC Metz - Stade Brestois, avant-match dès 14H30 sur France Bleu Lorraine, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Clément L'Huillier.