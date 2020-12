Ligue 1 : malgré les blessés et les suspendus, le FC Metz aimerait surprendre Rennes

Un exploit lorrain au pied du sapin breton ! C'est l'objectif du FC Metz (10e) qui joue ce mercredi soir à Rennes. Les deux formations sont invaincues depuis trois matchs : deux victoires et un nul pour nos Grenats, et trois succès consécutifs pour les Bretons.

Le club à la Croix de Lorraine est décimé : Le gardien Alexandre Oukidja, le défenseur Thomas Delaine, le milieu de terrain Habib Maïga sont suspendus et l'attaquant Opa Nguette est touchée à une cuisse. Et on n'oublie pas les blessés de longue date que sont Matthieu Udol, Vincent Pajot, Kévin N'Doram et Ibrahima Niane.

Pour les remplacer, Marc Aurèle Caillard débutera dans les cages lorraines, Mamadou Fofana va faire son retour dans l'entre jeu, Aron Leya Iseka devrait évoluer à la pointe de l'attaque et au poste d'arrière gauche, la piste Warren Tchimbébé serait dans un coin de la tête de Coach Antonetti. En tout cas, quelque soient les choix de l'entraîneur messin, " l'équipe sera compétitive ", assure le technicien corse !

Le FC Metz voyage bien

Les voyages forment la jeunesse et le FC Metz en redemande : sa dernière défaite loin de St Symphorien remonte à septembre dernier, lors d'un déplacement au Parc des Princes, contre le PSG (1-0). Depuis les Grenats ont remporté deux matchs à Nîmes et Montpellier et obtenu quatre nuls (Strasbourg, Nantes, Angers et Marseille).

Les hommes de Frédéric Antonetti et leur solidité défensive retrouvée, aimeraient profiter des largesses bretonnes à la maison. Le Stade Rennais compte en effet déjà trois défaites à la maison contre Lens, Bordeaux et Angers.

La rétro : le doublé de Nolan Roux !

Le 14 avril 2018, la lanterne rouge messine, repart du Stade Rennais avec un exploit dans ses bagages. Mené un à zéro à la pause, le club à la Croix de Lorraine renverse la vapeur en moins de cinq minutes, grâce à un doublé de son buteur Nolan Roux. Une victoire pour l'honneur, car quelques semaines plus tard, le club à la Croix de Lorraine est officiellement relégué en Ligue 2.

#SRFCFCM, 17e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 19h, à suivre sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Léo Limon et Gaby Dalvit.