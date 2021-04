Ligue 1 : Malgré les remous en coulisse, le terrain reste aujourd'hui la priorité pour les Girondins

Les Girondins reçoivent le Stade Rennais dimanche (13h). Et à l'instant T, c'est bien le terrain qui reste la priorité même si le désengagement de King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire du club, fait logiquement beaucoup parler depuis une semaine. C'est bien l'aspect sportif le plus inquiétant aujourd'hui chez les Marine et Blanc. L'équipe reste sur 11 défaites en 13 matchs de L1 et ne compte plus que cinq points d'avance sur la zone rouge à quatre journées de la fin.

Cela fait maintenant trois mois que les Bordelais n'arrivent pas à stopper l'hémorragie. Pour tenter cela, ils devraient se souvenir du match aller contre les Bretons. L'un de leurs meilleurs matchs cette saison. Déjà dans un contexte compliqué à l'époque, ils avaient réalisé un vrai match d'équipe et d'hommes. Une victoire 1 à 0 grâce à Ben Arfa avec une défense en béton. Tout le contraire d'aujourd'hui !

Les Rennais ne débarquent pas les mains dans les poches. Ils sont toujours en course pour une qualification en Coupe d'Europe. Le 7e de la Ligue 1 reste en plus sur cinq victoires en six matchs. Le changement d'entraîneur début mars semble avoir été très bénéfique pour les Bretons. Bruno Genesio, l'ancien coach de l'OL, a pris la place de Julien Stephan et depuis cela va beaucoup mieux. Les Girondins sont prévenus. Ils pourront compter sur le soutien des Ultramarines. Pas encore dans le stade mais le plus grand groupe de supporteurs bordelais a donné rendez-vous à 11h au Matmut Atlantique à ceux qui le souhaitent pour accueillir le bus de joueurs puis écouter le match à la radio devant le stade.