Ligue 1 : malheur au vaincu entre l'ASNL et Lorient ce soir

Match de la peur en bas de tableau entre l'AS Nancy Lorraine et Lorient pour la 30e journée de Ligue 1 ce samedi soir. Les Nancéiens, 18es, peuvent enterrer (presque) définitivement les Bretons, derniers du championnat. Coup d'envoi à 20 heures.

Un match nul n'arrangera personne ce samedi soir à Picot à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1 de football. L'AS Nancy Lorraine (18e) et Lorient (20e) se retrouvent avec un besoin urgent de points. Le club au chardon n'en n'a récupéré qu'un lors des sept derniers matchs alors que Lorient reste sur six défaites de suite. Coup d'envoi à 20 heures.

On avait quitté une ASNL frustrée après des décisions arbitrales contestables lors de la défaite nancéienne face à Lille 2-1, mais pas question de se chercher d'excuses. Il faut aller de l'avant pour le capitaine nancéien Vincent Muratori :

Le coach nous a bien fait comprendre que c'était passé. On a aussi nos torts dans le match, il n'y a pas que l'arbitre. Si on reste sur ça, on en finit plus, ça ne sert à rien et on n'avance pas."