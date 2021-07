Ligue 1 : Mamadou Sakho, nouveau patron de la défense à Montpellier (officiel)

Après plusieurs semaines de discussions, l'opération séduction lancé par Montpellier a fonctionné. Le MHSC officialise sa troisième arrivée, cet été. Et pas des moindres. Après Matheus Thuler et Léo Leroy, c'est au tour de Mamadou Sakho de rejoindre la Paillade. L'ancien parisien, passé par Liverpool et dont le contrat avec Cristal Palace vient de se terminer, a passé sa visite médicale avec succès et paraphé un contrat avec Montpellier, le quatrième club d'une carrière débutée en 2007 sous les ordres de Paul Le Guen. La durée n'a pas été communiquée, mais selon nos informations, il porterait sur trois ans.

Mamadou Sakho, en plus d'un titre de champion de France avec le PSG en 2013, c'est aussi une belle expérience internationale. Il avait notamment été le héros du fameux barrage contre l'Ukraine, en 2013, en inscrivant deux des trois buts tricolores qui avaient permis à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde 2014.

Au compteur du joueur formé au paris FC puis au Paris-Saint-Germain : une trentaine de matchs de coupe d'Europe disputés (vingt-huit en Europa League et quatre en Ligue des Champions), mais aussi près de 130 matchs joués en Premier League anglaise.

Avec lui, le MHSC s'offre non seulement un joueur taille patron, qui devrait débuter la saison aux côtés du jeune brésilien, mais aussi un homme d'une grande qualité. Laurent Nicollin et Michel Mézy en ont d'ailleurs eu la confirmation lors de leur repas en sa compagnie, dimanche dernier, au Carré Mer de Palavas.

Enthousiaste, Mamadou Sakho a déclaré, sur le site officiel du club : « Je suis très heureux de revenir en France avec un super projet tel que celui de Montpellier. On a beaucoup discuté avec les dirigeants, le projet est génial et m'a séduit avec beaucoup de jeunes et de bons joueurs »

De son côté, le Président Laurent Nicollin a annoncé qu'il s'entraînerai dès ce mardi après-midi : « Heureux de l’avoir enfin avec nous (...) avec l'objectif d’être opérationnel le plus tôt possible. Il nous apportera son expérience, son envie et du panache. J’espère qu’il fera partie de ces leaders qui pourront encadrer nos jeunes pour les faire progresser. »