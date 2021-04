Quatre forfaits importants au PSG ! Ce vendredi, le club a annoncé que Verratti, Danilo, Icardi et Kurzawa sont forfaits pour le choc de la 31e journée de Ligue 1 entre le PSG et LOSC (17h).

Ligue 1 : Marco Verratti, Danilo, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa forfaits pour PSG - Lille

Verratti s'est blessé à l'occasion de la rencontre internationale entre l'Italie et la Bulgarie

Histoire d'attaquer son marathon de match (*) dans les meilleurs dispositions, le PSG se serait bien passé des forfaits de Verratti, Danilo, Icardi et Kurzawa. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé que ces deux cadres et deux joueurs de rotation étaient sur le flanc pour défier Lille, à l'occasion du choc de L1 entre les deux premiers ex aequo (17h).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Verratti et Danilo incertains pour Munich

Depuis lundi, Marco Verratti est au centre de toutes les attentions au PSG. Revenu blessé de sa semaine internationale, l'italien a passé de nombreux examens et aussi enchaîné les soins pour sa cuisse gauche. Le petit "hibou" souffre d'une contusion à la cuisse gauche. Le club précise qu'un point sera fait pour l'italien dans 48h. En ligne de mire le quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich le 7 avril prochain pour lequel pour l'instant l'italien est incertain.

Ce vendredi, le PSG a communiqué

Plus d'information à venir

(*) Lille, Bayern Munich, Strasbourg, Bayern Munich, Saint-Etienne, Coupe de France, Metz en 21 jours