Ligue 1 : Mario Balotelli prolonge à l'OGC Nice et reste en Ligue 1

Mario Balotelli reste en Ligue 1 ! L'attaquant italien prolonge son bail sur la Côte d'Azur. Le meilleur buteur de l'OGC Nice va poursuivre sa carrière en rouge et noir. Super Mario fait le choix de la stabilité à un an de la coupe du Monde. Un choix qui réjouit les fans du Gym et de la Ligue 1.

Il reste ! Mario Balotelli portera toujours le maillot rouge et noir et continuera d'arpenter les pelouses du championnat de France. L'attaquant italien a signé un contrat de deux ans selon plusieurs sources concordantes. Avec l'OGC Nice, Super Mario a réalisé la meilleure saison statistique de sa carrière (15 buts en Ligue 1). À un an de la coupe du monde, le choix de la stabilité s'imposait à celui qui n'a plus porté le maillot de la Squadra Azzura depuis juin 2014.

Sa prolongation de contrat a été longue à obtenir. Les dirigeants de l'OGC Nice ont su convaincre le joueur qui voulait poursuivre sa carrière à Nice. "Mario est prêt à faire des efforts financiers" avait même déclaré dans la semaine le président du Gym, Jean-Pierre Rivère. Les deux parties sont tombées d'accord ce dimanche.