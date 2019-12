Ligue 1 : Bordeaux n'a pas tenu le choc à Marseille (3-1)

Pourtant en tête à la pause, Bordeaux n'a pas su résister ce dimanche au réveil de l'OM. Fin de série pour des Bordelais qui n'avaient plus perdu depuis le 26 octobre, qui perdent deux places au classement lors de cette 17ème journée et confirment leurs difficultés face aux gros du championnat.

Entre les deux équipes en forme du championnat, le choc s'annonçait excitant mais il démarre timidement. La faute à Bordeaux qui confisque le ballon, s'applique à relancer proprement pour échapper au pressing olympien. L'OM, avec Payet en chef d'orchestre, essaie de troubler l'organisation girondine. Sans succès.

Le bijou d'Adli

Et les Marseillais se font surprendre sur l'une des rares incursions bordelaises. Sur une remise de Maja, la frappe lointaine et limpide d'Adli permet aux joueurs de Paulo Sousa de prendre les devants (0-1, 31ème). Le 10ème but inscrit hors de la surface depuis le début de saison.

Bordeaux s'écroule

Bordeaux rentre confiant des vestiaires et... se fait punir d'entrée. Sur un corner bêtement concédé par Pablo, Payet trouve la tête d'Amavi (1-1, 48ème). Ce but réveille le Vélodrome et des Marseillais soudain plus mordants. Bordeaux subit et sur une tentative de relance risquée et ratée, Sanson ajuste Costil (2-1, 60ème).

Sonné mentalement, en grande difficulté techniquement, Bordeaux tente de remettre son jeu en place. Paulo Sousa fait entrer Kamano puis Briand. Sans résultat. Et Radonjic met fin au suspense dans les arrêts de jeu. Les Girondins, inoffensifs en seconde période, quittent le Vélodrome avec le sentiment de n'avoir joué qu'une moitié de match.