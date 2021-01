Ligue 1 - match en retard 20e journée : le DFCO se déplace à Lorient le 27 janvier

Décidément cette saison 2020-2021 n'est vraiment pas comme les autres ! C'est ce soir que le DFCO va donc disputer son match en retard de la 20° journée de Ligue 1 à Lorient. La nouvelle est tombée le week-end dernier. Ce match avait été remis pour cause d'épidémie de Covid-19 chez les Bretons.

Un coup à faire chez le dernier ?

Les Merlus qui reçoivent les Rouges n'ont que 19 rencontres au compteur contre 20 ou 21 pour les autres équipes. Promus cette saison ils occupent donc logiquement la très peu enviée place de lanterne rouge. Les Dijonnais, 18es, eux sont sur une série de 4 matchs sans défaites. Ils aimeraient bien prendre au moins le point du match nul chez les Bretons.

Des conditions d'entraînement particulières

Inutile de signaler à l'entraîneur Dijonnais David Linarès que Lorient a sans doute eu un peu de mal à préparer ce match. Il y a donc surement une faiblesse à exploiter chez ce concurrent direct au maintien. David Linarès, balaie l'argument d'un revers de main. "On se doute bien qu'ils doivent avoir des conditions d'entraînement particulières et des choses délicates à gérer mais on se concentre sur nous avec l'envie de poursuivre cette série et de grapiller encore des points et des places au classement".

Comment David Linarès voit-il cette rencontre à Lorient ?

Effectif complet ou presque pour le DFCO

Côté effectif, tous les voyants sont au vert pour nos Rouges, aucun blessé à signaler, effectif complet sauf bien sur Yassine Benzia toujours en "réathlétisation" selon l'entraîneur David Linarès.

Le défenseur Senou Coulibaly est heureux de la série en cours pour les Rouges, il espère bien qu'elle va se poursuivre à Lorient