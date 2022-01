Ligue 1 : le match Lille-Lorient officiellement reporté en raison du Covid-19 chez les Merlus

Le match Lille - Lorient, prévu ce samedi à 17h pour la 20e journée de Ligue 1, n'aura pas lieu et se jouera à une date qui reste à déterminer. La Ligue de Foot Professionnel reporte la rencontre en raison des nombreux cas de Covid-19 au sein du FC Lorient.

Match reporté : Lillois et Lorientais ne se retrouveront pas samedi pour la 20e journée de Ligue 1

Les clubs de Lille et Lorient ne s'affronteront pas comme prévu ce samedi à 17h pour la 20e journée de Ligue 1. La rencontre vient d'être officiellement reportée ce jeudi par la Ligue de Foot Professionnel, à une date restant à déterminer. "Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du FC Lorient testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour le match contre le LOSC Lille, la Commission des Compétitions de la LFP décide de reporter le match. La nouvelle date et l’horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement" indique la LFP.

Lille - Lorient est reporté par la LFP - capture d'écran LFP

12 joueurs dont les trois gardiens à l'isolement

Sans surprise, la LFP a pris cette décision après la demande formulée ce mercredi par le FC Lorient en raison des nombreux cas de Covid-19 au sein des Merlus. "Douze joueurs sont placés à l'isolement, en plus de deux membres du staff technique" indiquait le FCL. Parmi ces absents figurent notamment les trois gardiens (Nardi, Dreyer, Bartouche-Selbonne) de la liste officielle de 30 joueurs communiquée à la LFP en début de saison.

Or, le protocole sanitaire prévoit qu'un club peut demander le report d'un match s'il ne dispose pas d'un minimum de 20 joueurs, dont un gardien, de sa liste officielle de 30 déclarés. Avec 12 joueurs à l'isolement dont ses 3 gardiens, le FCL était donc dans l'impossibilité de présenter un groupe suffisant pour aller dans le Nord ce week-end.