Ligue 1 - Match nul du Stade Rennais à Lens au bout de l'ennui (0-0)

Le Stade Rennais aura été inefficace face à Lens; et doit se contenter du nul.

Le Stade Rennais repart avec un point du Stade Bollaert, ce samedi 7 février, face au RC Lens. De quoi garder une cinquième place au classement, mais ce Stade Rennais remanié et dans un nouveau système n'a pas convaincu.

On aurait pourtant pu croire à un match disputé. Dès la 5e minute, le RC Lens s'offre l'action du match sur coup franc. Mais Alfred Gomis sort une triple parade remarquable pour sauver son équipe. Cette action suffit à faire de lui l'homme du match, tant la rencontre aura été marquée par l'inefficacité.

Manque d'efficacité

Le Stade Rennais aura tiré dix fois au but mais n'a trouvé le cadre qu'une seule fois (Hamari Traoré, 8e). Le temps de s'acclimater à ce nouveau système en 3-5-2, en l'absence notamment de Steven Nzonzi et Clément Grenier, les Rennais n'auront pourtant pas été tranchant en première mi-temps. Pourtant ils reviennent bien en deuxième, avec une belle reprise de Nayef Aguerd sur un coup franc de l'ancien Lensois Benjamin Bourigeaud (46e). A noter quand même la belle entente entre Martin Terrier et Serhou Guirassy lors de ce match, inefficace bien que prometteuse.

Cette rencontre marquée par l'ennui va se terminer sur un mauvais geste du Lensois Yannick Cahuzac au bout du temps additionnel. Un coup de tête à Jonas Martin, simplement sanctionné d'un carton jaune (94e). Une sanction plus lourde n'aurait de toute façon pas changé le cours de ce triste match.