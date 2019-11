Cette 15ème journée de Ligue 1 entre le FC Metz et Nîmes n'a pas désigné de vainqueur. Au stade des Costières ce samedi, les Grenats n'ont pas su prendre le meilleur sur un concurrent direct au maintien en ne faisant que match nul (1-1).

Ligue 1 - Match nul qui n'arrange personne entre le FC Metz et Nîmes (1-1)

Metz, France

C'était un match qui devait servir à prendre l'avantage psychologique sur un concurrent direct au maintien. Malheureusement ce samedi, le FC Metz doit se contenter du partage des points avec Nîmes, pourtant lanterne rouge à l'entame de ce match. Cette 15ème journée de Ligue 1 a toutefois eu le mérite de faire une nouvelle fois ressortir les Grenats de la zone rouge, grâce à la défaite de Dijon à Lille. Ce match nul est à revivre sur notre site.

Beaucoup d'engagement

La première période de ce match de la peur qui "n'en est pas un" selon Vincent Hognon, le coach, est plaisante à suivre. Les deux équipes ont envie de ramener un beau résultat et n'hésitent pas à se rendre coup pour coup. Et comme souvent cette saison, c'est auprès de Habib Diallo que le FC Metz se remettra. Le serial-buteur messin va trouver la faille à la 30ème minute sur un très joli centre du latéral Mathieu Udol. L'attaquant grenat parvient à se faufiler dans la surface pour placer sa tête dans les filets de Paul Bernardoni.

Habib Diallo sera même à deux doigts de doubler la mise seulement 4 minutes plus tard, mais sa réalisation est signalée hors-jeu par le corps arbitral. Le score n'évoluera plus d'ici la pause, et c'est bien Metz qui retourne aux vestiaires avec l'avantage à la marque (1-0).

Des regrets

Et alors que les Messins semblent avoir progressivement pris la mesure de ce match, ils vont finalement gâcher ces beaux efforts proposés depuis le début de la partie. Opa Nguette perd bêtement le ballon aux 35 mètres et en quelques secondes, le cuir se retrouve dans les pieds de Renaud Ripart, solidement installés dans la surface messine. Ce dernier parvient à tromper Alexandre Oukidja pour remettre les compteurs à zéro (61ème minute).

Au cours d'un match où les Grenats auront empochés 7 cartons jaunes, ils auront également eu le malheur de faire trembler une seconde fois les filets adverses pour rien. Habib Maïga parvient à trouver la faille dans le dernier quart d'heure, mais comme son coéquipier Habib Diallo, il paye sa position de hors-jeu. Finalement, Metz préfère assurer le point du nul dans les dernières secondes, et Nîmes n'inscrira plus le moindre but.

Ça n'arrange personne

Au final, ce résultat ne fait les affaires d'aucune des deux équipes. Les Gardois gardent la tête sous l'eau, malgré un match en moins, et les Messins ne parviennent toujours pas à prendre le meilleur sur un concurrent direct au maintien. Il faut toutefois garder le positif : Metz reste invaincu depuis 4 matches, même si le club à la Croix de Lorraine n'a pris que 4 points sur la même intervalle. Prochain match dès ce mercredi à la maison contre Rennes à 19h.